Babnet   Latest update 20:13 Tunis

نواب الشعب يصادقون على قانون المالية لسنة 2026 برمته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6931db790f79e7.04424811_eifnomkqgjlph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 20:04 قراءة: 0 د, 8 ث
      
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامّة مساء، الخميس، على مشروع قانون المالية برمته، بموافقة 89 نائبا ورفض 23 نائبا واحتفاظ 12 نائبا بأصواتهم.





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319730


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 ديسمبر 2025 | 13 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:16
05:44
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
16°-10
17°-12
20°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24651,1

  • (04/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,93836 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/12)   725,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :