Babnet   Latest update 20:14 Tunis

انتخاب المديرة العامة للخطوط التونسيّة نائبة أولى لرئيس اتحاد شركات الطيران الإفريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692f2d6cecab93.95455517_kqgoeljfnipmh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 19:16 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تمّ انتخاب المديرة العامّة للخطوط الجويّة التونسيّة، حليمة ابراهيم، نائبة أولى لرئيس اتحاد شركات الطيران الإفريقي، وذلك خلال أشغال الدورة 57 للجلسة العامّة السنويّة لاتحاد شركات الطيران الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا، من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025.

واعتبرت الخطوط التونسية، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنّ ذلك يعكس المكانة المتقدمة للناقلة الوطنية ودورها في دعم الطيران الإفريقي ومواصلة تعزيز حضورها الإقليمي والقاري والدولي.



وشهدت الجلسة العامة السنوية، التّي نظّمت نسختها الحالية الخطوط الجويّة الأنغولية، تحت شعار "إعادة تعريف الطيران الإفريقي: التعاون والاستدامة والنمو الاستراتيجي"، مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وقادة الطيران المدني وهيئات تنظيمية وشركاء من صناعة الطيران من مختلف أنحاء إفريقيا والعالم.

يذكر أنّ اتحاد شركات الطيران الإفريقية تأسس سنة 1968 في أكرا، ويضمّ 50 شركة طيران تمثل أكثر من 85 بالمائة من حركة النقل الجوّي الدولية لدول القارّة.

كما يضمّ الإتحاد 35 شريكا من مصنّعين ومورّدين وحلول تقنية وغيرها من المؤسسات غير الجويّة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319610


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 | 11 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:14
05:42
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-7
19°-8
17°-11
17°-10
17°-11
  • Avoirs en devises
    24748,5

  • (02/12)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41917 DT        1$ =2,94143 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/12)   721,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :