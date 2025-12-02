انتخاب المديرة العامة للخطوط التونسيّة نائبة أولى لرئيس اتحاد شركات الطيران الإفريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692f2d6cecab93.95455517_kqgoeljfnipmh.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ انتخاب المديرة العامّة للخطوط الجويّة التونسيّة، حليمة ابراهيم، نائبة أولى لرئيس اتحاد شركات الطيران الإفريقي، وذلك خلال أشغال الدورة 57 للجلسة العامّة السنويّة لاتحاد شركات الطيران الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا، من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025.



واعتبرت الخطوط التونسية، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنّ ذلك يعكس المكانة المتقدمة للناقلة الوطنية ودورها في دعم الطيران الإفريقي ومواصلة تعزيز حضورها الإقليمي والقاري والدولي.









وشهدت الجلسة العامة السنوية، التّي نظّمت نسختها الحالية الخطوط الجويّة الأنغولية، تحت شعار "إعادة تعريف الطيران الإفريقي: التعاون والاستدامة والنمو الاستراتيجي"، مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وقادة الطيران المدني وهيئات تنظيمية وشركاء من صناعة الطيران من مختلف أنحاء إفريقيا والعالم.



يذكر أنّ اتحاد شركات الطيران الإفريقية تأسس سنة 1968 في أكرا، ويضمّ 50 شركة طيران تمثل أكثر من 85 بالمائة من حركة النقل الجوّي الدولية لدول القارّة.



كما يضمّ الإتحاد 35 شريكا من مصنّعين ومورّدين وحلول تقنية وغيرها من المؤسسات غير الجويّة. وشهدت الجلسة العامة السنوية، التّي نظّمت نسختها الحالية الخطوط الجويّة الأنغولية، تحت شعار "إعادة تعريف الطيران الإفريقي: التعاون والاستدامة والنمو الاستراتيجي"، مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وقادة الطيران المدني وهيئات تنظيمية وشركاء من صناعة الطيران من مختلف أنحاء إفريقيا والعالم.يذكر أنّ اتحاد شركات الطيران الإفريقية تأسس سنة 1968 في أكرا، ويضمّ 50 شركة طيران تمثل أكثر من 85 بالمائة من حركة النقل الجوّي الدولية لدول القارّة.كما يضمّ الإتحاد 35 شريكا من مصنّعين ومورّدين وحلول تقنية وغيرها من المؤسسات غير الجويّة.