وزير الدفاع الوطني يوسّم عددا من الأعوان المدنيين بوسام الشغل
أشرف وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، مساء أمس الإثنين ، بنادي الضبّاط بتونس، على موكب رسمي تولّى خلاله توسيم عدد من الأعوان والموظّفين المدنيين العاملين بالوزارة بوسام الشغل، تقديرا لمجهودهم واجتهادهم في أداء مهامهم إلى جانب زملائهم من العسكريين.
و أشار وزير الدفاع الوطني ، في كلمته ، وفق بلاغ للوزارة ، إلى أن هذا التكريم هو تتويج لما بذلوه من جهد ومثابرة في العمل وما تحلوا به كزملائهم من العسكريين من قيم ومبادئ وروح مسؤولية وحرص على المحافظة على خصوصيات المؤسسة العسكرية متمنيّا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق والتألّق في العمل حتى يواصلوا رسالتهم النبيلة بنفس الحماس والتضحية والانضباط ونكران الذّات،
كما أكّد أنّ الوزارة ستواصل تنظيم الدورات التدريبيّة والتكوينيّة والتربّصات المهنيّة لفائدة الأعوان والموظّفين المدنيين بهدف تنمية مهاراتهم وتحفيزهم على مزيد البذل وتطوير معارفهم والإعداد الجيّد للارتقاء في السلّم المهني، علاوة على حرصها على مزيد توفير الإحاطة الاجتماعيّة والصحيّة لفائدتهم.
