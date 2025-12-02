Babnet   Latest update 17:10 Tunis

وزير الدفاع الوطني يوسّم عددا من الأعوان المدنيين بوسام الشغل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692f0d9cce9b01.46690993_onqjekhglfpim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 17:10 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أشرف وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، مساء أمس الإثنين ، بنادي الضبّاط بتونس، على موكب رسمي تولّى خلاله توسيم عدد من الأعوان والموظّفين المدنيين العاملين بالوزارة بوسام الشغل، تقديرا لمجهودهم واجتهادهم في أداء مهامهم إلى جانب زملائهم من العسكريين.

و أشار وزير الدفاع الوطني ، في كلمته ، وفق بلاغ للوزارة ، إلى أن هذا التكريم هو تتويج لما بذلوه من جهد ومثابرة في العمل وما تحلوا به كزملائهم من العسكريين من قيم ومبادئ وروح مسؤولية وحرص على المحافظة على خصوصيات المؤسسة العسكرية متمنيّا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق والتألّق في العمل حتى يواصلوا رسالتهم النبيلة بنفس الحماس والتضحية والانضباط ونكران الذّات،

كما أكّد أنّ الوزارة ستواصل تنظيم الدورات التدريبيّة والتكوينيّة والتربّصات المهنيّة لفائدة الأعوان والموظّفين المدنيين بهدف تنمية مهاراتهم وتحفيزهم على مزيد البذل وتطوير معارفهم والإعداد الجيّد للارتقاء في السلّم المهني، علاوة على حرصها على مزيد توفير الإحاطة الاجتماعيّة والصحيّة لفائدتهم.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319596


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 | 11 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:14
05:42
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-7
19°-8
16°-11
17°-10
18°-12
  • Avoirs en devises
    24748,5

  • (02/12)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41917 DT        1$ =2,94143 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/12)   721,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :