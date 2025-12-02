البريد التونسي يصدر سلسلة طوابع جديدة تحت عنوان "نباتات من تونس"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e9e12c35b57.65046979_pnqohgklfjemi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن البريد التونسي عن إصدار سلسلة جديدة مكوّنة من ثلاثة طوابع بريدية تحمل عنوان "نباتات من تونس"، وذلك في إطار التعريف بالثراء الطبيعي الذي تزخر به البلاد وتسليط الضوء على بعض أصنافها النباتية المميزة.



تتضمن السلسلة الجديدة طوابع مخصّصة للنباتات التالية:









* الحريقة

* العرعار

* الحنظل



وتم اختيار هذه الأصناف لما تتميز به من حضور واسع في البيئة التونسية وقيمتها الطبيعية والبيئية.



وأوضح البريد التونسي أن هذه الطوابع والمنتوجات التابعة لها متوفرة للبيع ابتداءً من اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في جميع مكاتب البريد بكامل تراب الجمهورية.



كما يمكن للراغبين في الاقتناء الحصول عليها عن بُعد عبر المنصّة الإلكترونية:

www.e-stamps.poste.tn

