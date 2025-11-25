كاس العالم 2026- الكشف عن الاجراءات الخاصة بعملية القرعة المقررة يوم 5 ديسمبر والمنتخب التونسي في الوعاء الثالث
سيشهد يوم الجمعة 5 ديسمبر تعرّف المنتخبات المشارِكة في نهائيات كاس العالم لكرة القدم 2026 على مسار المنافسات في الطريق إلى مواجهة حسم اللقب المقرَّرة يوم الأحد 19 جويلية 2026 في نيويورك نيوجرسي.
الإجراءات المعتمدة لسحب القرعة
الإجراءات المعتمدة لسحب القرعة
واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن الإجراءات الخاصة بتحديد هوية المنتخبات الأربعة التي ستتنافس في كل من المجموعات الـ 12.
وتُعتبر هذه القرعة محطة بارزة في إطار الاستعدادات النهائية لتنظيم العرس الكروي العالمي، وسيحضر مراسمها مدربو المنتخبات المتأهلة ومسؤولو الاتحادات الوطنية المشارِكة وتلك التي لا تزال في السباق على بطاقات العبور المتبقية.
موعد ومكان إقامة القرعةوتُقام القرعة في مركز جون كينيدي للفنون يوم الجمعة 5 ديسمبر في العاصمة واشنطن، حيث سيتعرّف كل منتخب على منافسيه في مرحلة المجموعات خلال مسار التنافس للتربّع على العرش العالمي.
تصنيف المنتخبات وتوزيع الأوعيةوتنص إجراءات القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2025.
أما الكُرتان المخصصتان للمنتخبين اللذين سيتأهلان عبر منافسات الملحق العالمي والكُرات الأربع المخصصة للمنتخبات التي ستتأهل عبر منافسات الملحق الأوروبي لكأس العالم فستكون ضمن الوعاء 4.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319196