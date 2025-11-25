Babnet   Latest update 22:19 Tunis

كاس العالم 2026- الكشف عن الاجراءات الخاصة بعملية القرعة المقررة يوم 5 ديسمبر والمنتخب التونسي في الوعاء الثالث

سيشهد يوم الجمعة 5 ديسمبر تعرّف المنتخبات المشارِكة في نهائيات كاس العالم لكرة القدم 2026 على مسار المنافسات في الطريق إلى مواجهة حسم اللقب المقرَّرة يوم الأحد 19 جويلية 2026 في نيويورك نيوجرسي.

الإجراءات المعتمدة لسحب القرعة


واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن الإجراءات الخاصة بتحديد هوية المنتخبات الأربعة التي ستتنافس في كل من المجموعات الـ 12.


وتُعتبر هذه القرعة محطة بارزة في إطار الاستعدادات النهائية لتنظيم العرس الكروي العالمي، وسيحضر مراسمها مدربو المنتخبات المتأهلة ومسؤولو الاتحادات الوطنية المشارِكة وتلك التي لا تزال في السباق على بطاقات العبور المتبقية.

موعد ومكان إقامة القرعة

وتُقام القرعة في مركز جون كينيدي للفنون يوم الجمعة 5 ديسمبر في العاصمة واشنطن، حيث سيتعرّف كل منتخب على منافسيه في مرحلة المجموعات خلال مسار التنافس للتربّع على العرش العالمي.

تصنيف المنتخبات وتوزيع الأوعية

وتنص إجراءات القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2025.

أما الكُرتان المخصصتان للمنتخبين اللذين سيتأهلان عبر منافسات الملحق العالمي والكُرات الأربع المخصصة للمنتخبات التي ستتأهل عبر منافسات الملحق الأوروبي لكأس العالم فستكون ضمن الوعاء 4.

الوعاء 1

كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنقلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء 2

كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية كوريا، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء 3

النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء 4

الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي.

آلية السحب

ستبدأ مراسم القرعة بسحب المنتخبات من الوعاء 1 إلى المجموعات من الأولى إلى الثانية عشرة، ومن ثم يُستكمل سحب المنتخبات بالترتيب من الأوعية 2 و3 و4.

الإعلان عن الملاعب والرزنامة

وسيتم الكشف يوم السبت 6 ديسمبر عن ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها قبل أقلّ من 200 يوم على انطلاق منافسات أول نسخة من بطولة كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخباً.


