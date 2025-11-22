رابطة أبطال إفريقيا: شبيبة القبائل تنهزم أمام الأهلي المصري 4-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692205f53faa25.52161009_eijklhmpofngq.jpg width=100 align=left border=0>

مُنيت شبيبة القبائل الجزائري بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه الأهلي المصري بنتيجة 4-1، في المباراة التي احتضنها الملعب الدولي بالقاهرة اليوم السبت، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.



تفاصيل الأهداف





* الأهلي المصري





* محمود حسن "تريزيغي" افتتح التسجيل برأسية دقيقة في الدقيقة 36.

* شريف محمد أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 39.

* تريزيغي عاد ليوقع الهدف الثالث في الدقيقة 84.

* إمام عاشور اختتم الرباعية في الوقت بدل الضائع (90+3).



* شبيبة القبائل



* قلّص الفارق بهدف بالنيران الصديقة عبر الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 59، إثر كرة من المهاجم لحلو آخريب.



مباراة أخرى في المجموعة

في وقت سابق من اليوم، فاز يونغ آفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-0.



ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى

1. الأهلي المصري – 3 نقاط

2. يونغ آفريكانز – 3 نقاط

3. شبيبة القبائل – 0 نقطة

4. الجيش الملكي – 0 نقطة



مواعيد الجولة الثانية

* شبيبة القبائل تستضيف يونغ آفريكانز.

* الأهلي المصري يحل ضيفًا على الجيش الملكي المغربي.



