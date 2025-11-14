وزير الدفاع يؤدّي زيارة إلى إدارة التراث والإعلام والثقافة التابعة للوزارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69176b9938c4f9.80202444_iofqmnpkehlgj.jpg width=100 align=left border=0>

أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، أمس الخميس، زيارة تفقّد إلى إدارة التراث والإعلام والثقافة التابعة للوزارة، أين أطّلع على سير نشاطها والمهام التي تضطلع بها، ودورها في الحفاظ على المتاحف العسكرية والمساهمة في الانتاجات الإعلامية والثقافية بالمؤسسة العسكرية.



وأثنى الوزير على المجهودات التي يبذلها كافة العاملين بهذا الهيكل العسكري، في سبيل الحفاظ على الذاكرة الوطنية العسكرية، وعلى دورهم في التوثيق والتعريف بمختلف أنشطة الجيش الوطني في العديد من المجالات العسكرية والتنموية، وفق بلاغ صادر اليم الجمعة عن وزارة الدفاع.









كما ثمن جهودهم في مجال العناية بالبنية التحتية للمتاحف العسكرية، واستغلال أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال الإنتاج الإعلامي بمختلف المحامل الإعلامية في الوسط العسكري، مشدّدا على ضرورة تطوير أساليب العمل ومواكبة التطوّرات الحاصلة في المجال الاعلامي والثقافي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة الدفاع الوطني 2020 – 2030.



وزار السهيلي بالمناسبة، المتحف العسكري الوطني بقصر الوردة بمنوبة، أين عاين مختلف قاعاته، واطلع على أجنحته ومحتوياته من أسلحة وتجهيزات وأزياء عسكرية وقطع أثرية ومجسّمات لسفن حربية، وخرائط لمعارك تاريخية دارت وقائعها على الأراضي التونسية، مثمّنا القيمة التاريخية لهذا المتحف، وداعيا المشرفين عليه إلى مزيد بذل الجهد في سبيل دعم إشعاعه، باعتباره مكسبا وطنيا يوثّق مختلف الحضارات والحقب التاريخية التي مرت بالبلاد.