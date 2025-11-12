Babnet   Latest update 20:46 Tunis

النيابة العمومية تأذن بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين بناء على شكايات من هيئة السجون والاصلاح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 19:52 قراءة: 1 د, 53 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم الاربعاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر القضائي، أن شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، جاءت على خلفية ترويج "إشاعات وأخبار زائفة"، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالوحدات السجنية، وتداول معطيات "مغلوطة" حول تدهور الوضعية الصحية لمن يدعي الاضراب عن الطعام.



وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، نفى في تصريحين ل /وات/ يومي 5 و 11 نوفمبر الجاري، ما وقع تداوله من قبل أطراف عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الوضع الصحي لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام، مؤكدا أنها "عادية ومستقرة"، تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية من طرف الإطارات الطبية وشبه الطبية بصفة يومية ومستمرة، "لا سيما بعد ثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات"، وفق تصريحه.

وأعلن أن الهيئة العامة، شرعت في القيام بالتتبعات العدلية طبق القانون، ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الإطار، وإحالتها كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة، مؤكدا حرص الهيئة العامة على تمتيع كافة المساجين بالرعاية الصحية اللازمة وبحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة.
أخبار ذات صلة:
عضو هيئة الدفاع عن جوهر بن مبارك: إيداع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتونس حول تعرض منوّبها "لجريمة تعذيب"...

وكانت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، أكدت خلال ندوة صحفية عقدتها عائلات المساجين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، مساء أول أمس الإثنين، أن صحّة شقيقها السجين جوهر بن مبارك "في تدهور متواصل وأنه مهدد بالموت في أية لحظة" رغم زيارة الطبيب له، مضيفة أنه تم نقله الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلّا أنه رفض اي تدخل طبي لتتم إعادته الى السجن، واكتفائه بشرب الماء فقط.

يشار الى أن جوهر بن مبارك، الذي يحاكم مع مجموعة من السياسيين في ما يعرف ب "قضية التآمر على أمن الدولة"، كان أعلن يوم 29 أكتوبر الماضي، دخوله في إضراب جوع وحشي عن الطعام والماء والدّواء، احتجاجا على ظروف محاكمته داخل السجن.

كما أعلنت منية إبراهيم، زوجة السجين عبد الحميد الجلاصي، عن التحاق زوجها ليلة أول أمس الإثنين، بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من السجناء السياسيين، من بينهم عصام الشابي الذي يخوض كذلك إضرابا عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318372


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:55
05:25
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet25°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*