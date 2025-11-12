معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69145c419984e9.08286739_empfqnkhiljgo.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم معهد باستور بتونس العاصمة بالشراكة مع مستشفى الرابطة، يوما علميا تحسيسيا، حول مرض السكري وذلك يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري بمقر المعهد .



ويأتي تنظيم هذا اليوم الصحي، بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، الموافق ليوم 14 نوفمبر من كل سنة، والذي يعد من أهم الايام الصحية التي تهدف الى نشر الوعي حول هذا المرض المزمن في جميع أنحاء العالم .









يشار، الى أنه يتم بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، تنظيم عدد من التظاهرات التحسيسية داخل المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الحكومية تتضمن محاضرات تثقيفية وفحوصات مجانية وورشات عمل لمكافحة هذا المرض والوقاية منه. ويعد هذا اللقاء العلمي مناسبة هامة لتشجيع المواطنين على تبنى أنماط حياة صحية تساعد في الحد من انتشار المرض وتحسين جودة حياة المرضى من خلال رفع مستوى الوعي الصحي والتشجيع على الوقاية المبكرة والفحص الدوري.ويشكو 15فاصل5 بالمائة من التونسيين من مرض السكري، وفقا لدراسة قامت بها وزارة الصحة وتصل في المناطق الحضرية الى 20 بالمائة.يشار، الى أنه يتم بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، تنظيم عدد من التظاهرات التحسيسية داخل المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الحكومية تتضمن محاضرات تثقيفية وفحوصات مجانية وورشات عمل لمكافحة هذا المرض والوقاية منه.