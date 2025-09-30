حملة لتحرير الأرصفة وتشوير المساحات القانونية المرخصة للاستغلال من أصحاب المحلات المفتوحة للعموم ببلدية بومهل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dbbedd59fe84.58677298_omnpkqijhfleg.jpg width=100 align=left border=0>

شرعت بلدية بومهل، من ولاية بن عروس، في تنظيم حملة تستهدف الحد من مظاهر الاستغلال المفرط للأرصفة والطريق العام من قبل أصحاب المحلات المفتوحة للعموم، وذلك في إطار مقاومة العديد من التجاوزات التي تمت ملاحظتها في الفترة الاخيرة والمتعلقة بالاستغلال المفرط للفضاء العمومي وعدم الالتزام بالتراخيص المسندة من طرف البلدية.



وانطلقت الحملة، وفق مصالح بلدية بومهل، أمس الاثنين، وتتواصل خلال الأيام القادمة، وهي تهدف إلى إزالة كل مظاهر الانتصاب غير القانونية على طول الأرصفة المستغلة من قبل أصحاب المحلات التجارية وإشغالها بالمعدات والتجهيزات المختلفة التي اثرت بشكل مباشر على حركة المترجلين بهذه الفضاءات.

