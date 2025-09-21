كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول

تتواصل مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (2025 – 2026) التي انطلقت يوم 16 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 27 من الشهر نفسه، في انتظار خوض مواجهات الإياب أيام 26 و27 و28 سبتمبر الجاري و4 و10 أكتوبر القادم.



نتائج المباريات



* فورسترز إف سي (سيشل) – إف سي 15 أغوستو (غينيا الاستوائية)* ووليتا ديشا (إثيوبيا) – الاتحاد طرابلس (ليبيا)* إيغل رويال (الكاميرون) – إف سي سان بيدرو (كوت ديفوار)* أس إن نيجليك (النيجر) – أولمبيك آسفي (المغرب)* يو إس إف آيه (بوركينا فاسو) – نادي أس غبوهلو-سو (توغو)* الملعب التونسي (تونس) – آ سي سنيم (موريتانيا)* الأهلي مدني (السودان) – النجم الساحلي (تونس)* فلامبو دو سانتر (بوروندي) – الأخضر الرياضي (ليبيا)* المريخ بنتيو (جنوب السودان) – عزام إف سي (تنزانيا)* يانغ أفريكانز (ناميبيا) – رويال ليوباردز (إسواتيني)* إف سي ليبروفيل (الغابون) – زيسكو يونايتد (زامبيا)* كابوسكورب دي بالانكا (أنغولا) – كايزر شيفز (جنوب إفريقيا)* نيك إف سي (أوغندا) – نيروبي يونايتد (كينيا)* رايون سبورت (رواندا) – سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا)* بهنتال إف سي (سيراليون) – حيفا إف سي (غينيا)* ديكادها إف سي (الصومال) – الزمالة عمر (السودان)* فيروفياريو دي مابوتو (الموزمبيق) – أس فانا لامانغا (مدغشقر)* مايتي وانديررز (مالاوي) – جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا)* أ.س بورت (جيبوتي) – كي أم كي أم (زنجبار)* بريميرو دي أغوستو (أنغولا) – أ.س أوتوهو (الكونغو)* أبيا واريورز (نيجيريا) – جوليبا باماكو (مالي)* أشانتي كوتوكو (غانا) – كوارا يونايتد (نيجيريا)* بلاك مان واريور (ليبيريا) – كوتون سبورت (بنين)* جينيراسيون فوت (السنغال) – أكاديمية أمادو ديالو (كوت ديفوار)* سيمبا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – دجابل إف سي (جزر القمر)* مانييما جوانن (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – بامبلموس (موريس)