كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول

Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 15:40
      
تتواصل مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (2025 – 2026) التي انطلقت يوم 16 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 27 من الشهر نفسه، في انتظار خوض مواجهات الإياب أيام 26 و27 و28 سبتمبر الجاري و4 و10 أكتوبر القادم.

نتائج المباريات


الثلاثاء 16 سبتمبر 2025


* فورسترز إف سي (سيشل) – إف سي 15 أغوستو (غينيا الاستوائية) 1-0

الجمعة 19 سبتمبر 2025

* ووليتا ديشا (إثيوبيا) – الاتحاد طرابلس (ليبيا) 0-0
* إيغل رويال (الكاميرون) – إف سي سان بيدرو (كوت ديفوار) 0-1
* أس إن نيجليك (النيجر) – أولمبيك آسفي (المغرب) 0-1
* يو إس إف آيه (بوركينا فاسو) – نادي أس غبوهلو-سو (توغو) 1-0

السبت 20 سبتمبر 2025

* الملعب التونسي (تونس) – آ سي سنيم (موريتانيا) 2-0
* الأهلي مدني (السودان) – النجم الساحلي (تونس) 1-0
* فلامبو دو سانتر (بوروندي) – الأخضر الرياضي (ليبيا) 2-1
* المريخ بنتيو (جنوب السودان) – عزام إف سي (تنزانيا) 0-2
* يانغ أفريكانز (ناميبيا) – رويال ليوباردز (إسواتيني) 0-2
* إف سي ليبروفيل (الغابون) – زيسكو يونايتد (زامبيا) 2-0
* كابوسكورب دي بالانكا (أنغولا) – كايزر شيفز (جنوب إفريقيا) 1-0
* نيك إف سي (أوغندا) – نيروبي يونايتد (كينيا) 2-2
* رايون سبورت (رواندا) – سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا) 0-1
* بهنتال إف سي (سيراليون) – حيفا إف سي (غينيا) 0-3

الأحد 21 سبتمبر 2025

* ديكادها إف سي (الصومال) – الزمالة عمر (السودان)
* فيروفياريو دي مابوتو (الموزمبيق) – أس فانا لامانغا (مدغشقر)
* مايتي وانديررز (مالاوي) – جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا)
* أ.س بورت (جيبوتي) – كي أم كي أم (زنجبار)
* بريميرو دي أغوستو (أنغولا) – أ.س أوتوهو (الكونغو)
* أبيا واريورز (نيجيريا) – جوليبا باماكو (مالي)
* أشانتي كوتوكو (غانا) – كوارا يونايتد (نيجيريا)
* بلاك مان واريور (ليبيريا) – كوتون سبورت (بنين)
* جينيراسيون فوت (السنغال) – أكاديمية أمادو ديالو (كوت ديفوار)

السبت 27 سبتمبر 2025

* سيمبا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – دجابل إف سي (جزر القمر)
* مانييما جوانن (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – بامبلموس (موريس)


الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:40
12:19
06:06
04:40
