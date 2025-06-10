بن عروس: دورة تكوينية حول "التجديد في التكوين في مجال منظومة الالبان" بالخليدية

انطلقت، امس الاثنين، فعاليات الدورة التكوينية في مجال "التجديد في التكوين في مجال منظومة الالبان" التي نظمتها الادارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس، بالتنسيق مع دائرة الاحاطة بالمراة الريفية، وخلية الارشاد الفلاحي بمرناق.







وافادت المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس ايمان التستوري في تصريح لصحفية "وات" بانّ هذه الدورة التكوينية التي تتواصل فعالياتها الى غاية 13 جوان الجاري، تهدف اساسا الى توجيه مربيات الابقار الحلوب بمختلف مناطق ولاية بن عروس، الى اعتماد الطرق الفنية المثلى للرفع من مردودية القطاع وضمان ديمومته ودفع قدراته التنافسية.واضافت ان تحسين مردودية منظومة الالبان، تعتمد على التركيز على عدة عوامل رئيسية، تتمثل بالخصوص في تحسين تربية الحيوانات وتحسين طرق تجميع الحليب وتصنيعه وضمان جودة المنتج النهائي.وابرزت التستوري ان تكوين مربي الابقار على استعمال تقنيات حديثة في عملية الحلب، وفي مجال الرعاية الصحية الامثل للابقار، يلعب دورا اساسيا في الرفع من مردودية الالبان حيث يساهم في زيادة الانتاجية وتحسين جودة الحليب وتوفير فرص العمل وتوفير منتجات غدائية امنة وتقليل عدة امراض من خلال تدريب مربي الابقار.واشارت الى ان هذه الدورة، التي تاتي ضمن سلسلة من الدورات التكوينية، ينتفع بها مجموعة من الفلاحين بمختلف مناطق الجهة ، قصد التعرف على المهارات التي تمكنهم من تطوير كمية وجودة الحليب، واعتبرت مثل هذه الدورات التكوينية فرصة هامة للفلاحين لتجاوز الاشكاليات التي تعترضهم اثناء ادائهم لعملهم على غرار المشاكل الصحية التي تهم القطيع وتاثيراته على نقص المنتوج وجودته ومحاولة ايجاد الحلول الكفيلة بتطويره ودفع قدراته التنافسية.