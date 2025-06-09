وزير التربية بصفاقس: ارتياح كبير لدى التلاميذ والمربين لجودة إختبارات الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025

أدى وزير التربية، نور الدين النوري، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية الى عدد من مراكز الإمتحانات الكتابية للباكالوريا ومراكز الإصلاح والتجميع بولاية صفاقس.

وقال وزير التربية في تصريح إعلامي خلال هذه الزيارة إن "هناك إرتياح كبير لدى التلاميذ والمربين والمتفقدين المشرفين على لجان الإصلاح، لجودة الإختبارات التي وجهت خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025، للمترشحين لإجتياز هذا الامتحان الوطني".

وأضاف إنه "قد سجل لدى إنصاته لأهل الإختصاص والخبرة، تثمينا للإختبارات التي وجهت للمترشحين لإجتياز إمتحان الباكالوريا، إلى حد اليوم، حيث تبدو في مستوى إنتظاراتهم وفي متناولهم".



وبخصوص حالات الغش، أكد وزير التربية أن "الأغلبية المطلقة غير معنية بموضوع الغش، وأن الموضوع غير مطروح الآن تماما"، مشيرا إلى اعتماد عدة طرق لمقاومة هذه الظاهرة بدأت بالتحسيس والتوعية، والمذكرات التي صدرت عن سلطة الإشراف منذ منتصف السنة الدراسية حول منع الهواتف الجوالة الذكية داخل فضاء مراكز الإمتحانات الكتابية.وفي السياق ذاته، أوضح النوري أن "إدارات المعاهد قد واصلت العمل على هذا المبدأ، عبر القيام في كل مركز كتابي بتذكير المترشحين بعدم إصطحاب هواتفهم الجوالة الذكية معهم، أو وضعها خارج مركز الإختبار الكتابي، مما أدى إلى تقليص ظاهرة الغش بشكل لافت"، وفق تصريحه.وأردف وزير التربية قوله "حالات الغش التي تم تسجيلها ليست ذات بال، ولا أريد أن أجعل هذا الإمتحان الوطني الذي تنتظره الأسر التونسية، مناسبة للحديث عن ظاهرة هامشية، بل أريد أن أتحدث عن البعد المعرفي والبيداغوجي، لشهادة الباكالوريا وقيمتها المعترف بها دوليا، والتي تتنافس عليها الأغلبية الساحقة، من أجل الحصول عن شهادة ذات كفاءة، وجودة، ومصداقية"، مضيفا إنه "يجب الدفاع عن هذه الشهادة العلمية بكل ما لدينا من صلاحيات وإمكانيات قانونية، بإعتبارها جزءا من الدولة التونسية".وذكر وزير التربية أن هذه الزيارات الميدانية التي قام بها الى عدد من مراكز الإختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا، ومراكز الإصلاح، والتجميع، بعدد من ولايات الجمهورية، تمثل فرصة للقيام بالمعاينة المباشرة، والتدخل المباشر لحل كل الإشكاليات، وتوفير الظروف الملائمة للمترشحين، والإحاطة بالأسرة التربوية، سواء في مراكز الإختبارات الكتابية، أو مراكز الإصلاح والتجميع.يشار إلى الزيارات الميدانية التي قام بها وزير التربية اليوم إلى ولاية صفاقس قد شملت، المعهد العالي بجبنيانة كمركز إختبار كتابي للباكالوريا، ومركز الإصلاح صفاقس 2، بساقية الزيت، ومركز الإختبار الكتابي محمود مقديش، ومركز الإصلاح بمندوبية التربية صفاقس1، ومركز التجميع.