البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (المرحلة الاولى) التي ستدور يوم الاربعاء 11 ديسمبر الجاري:



قاعة القرجاني س 15

النادي الافريقي - النجم الساحلي



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قاعة الامير المنزه السابع س 18

شبيبة المنازه - شبيبة القيروان

قاعة مزالي بالمنستير س 18

الاتحاد المنستيري - الدالية الرياضية بقرمبالية

قاعة بن عمار حلق الوادى س 18

نجم حلق الوادى - النجم الرادسي

قاعة دار شعبان الفهري س 18

اتحاد الانصار - نادي كرة السلة بالمهدية