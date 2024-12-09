البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (المرحلة الاولى) التي ستدور يوم الاربعاء 11 ديسمبر الجاري:
قاعة القرجاني س 15
النادي الافريقي - النجم الساحلي
قاعة القرجاني س 15
النادي الافريقي - النجم الساحلي
قاعة الامير المنزه السابع س 18
شبيبة المنازه - شبيبة القيروان
قاعة مزالي بالمنستير س 18
الاتحاد المنستيري - الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة بن عمار حلق الوادى س 18
نجم حلق الوادى - النجم الرادسي
قاعة دار شعبان الفهري س 18
اتحاد الانصار - نادي كرة السلة بالمهدية
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