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كاس العالم للاندية 2025: تركيبة مختلف المجموعات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 21:32 قراءة: 1 د, 9 ث
      
وضعت عملية قرعة مسابقة كاس العالم للاندية التي تم سحبها مساء اليوم الخميس في مدينة ميامي الامريكية الترجي الرياضي التونسي ضمن المجموعة الرابعة بمعية فلامنغو البرازيلي - تشلسي الانقليزي- كلوب ليون المكسيكي.


وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية كاس العالم للاندية خلال الفترة بين 15 جوان و13 جويلية 2025، بمشاركة 32 فريقا تم توزيعها على ثماني مجموعات على ان يتاهل في اعقاب الدور الاول صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
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وستقام مراحل البطولة على 12 ملعبا بـ 11 مدينة من بينها ملعب هارد روك الذي ستقام عليه المباراة الافتتاحية بولاية فلوريدا، إلى جانب ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الذي سيستضيف المباراة النهائية.

وفي ما يلي تركيبة مختلف مجموعات كاس العالم للاندية :

المجموعة الاولى: بالميراس (البرازيل) - بورتو (البرتغال) - الاهلي (مصر)- إنتر ميامي (الولايات المتحدة)
المجموعة الثانية : باريس سان جيرمان (فرنسا) - أتلتيكو مدريد (اسبانيا)- بوتافوغو (البرازيل) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)
المجموعة الثالثة: بايرن مونيخ (المانيا) - بنفيكا (البرتغال)- بوكا جونيور(الارجنتين) - أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا)
المجموعة الرابعة: فلامينغو (البرازيل) - تشلسي (انقلترا) - ليون (المكسيك) - الترجي الرياضي التونسي
المجموعة الخامسة: ريفر بلايت (الارجنتين) -انتر(ايطاليا)- مونتيري (المكسيك) - اوراوا ريد (اليابان)
المجموعة السادسة: فلومينينسي (البرازيل) - بوروسيا دورتموند (المانيا) - أولسن (كوريا)- ماميلودي سان داونز(جنوب افريقيا)
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي (انقلترا) - جوفنتوس (ايطاليا) - الوداد (المغرب)- العين (الامارات)
المجموعة الثامنة: ريال مدريد (اسبانيا) -سالزبورغ (النمسا) - الهلال (السعودية)- باتشوكا (المكسيك).


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