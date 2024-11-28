الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في 14 و15 ماي والدور النهائي للكاس في غرة جوان 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64ec3b2b2ba699.09886258_jnokmhpfleiqg.jpg width=100 align=left border=0>

تقرر على ضوء اجتماع هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم برؤساء اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الذي انعقد اليوم الخميس بضاحية قمرت بحضور 15 ناد ان يسدل الستار على بطولة الموسم الرياضي 2024-2025 في 14 و15 ماي 2025.

كما تم الاتفاق وفق الرزنامة الجديدة التي اعلنتها الجامعة التونسية لكرة القدم على اجراء الدور النهائي لمسابقة كاس تونس غرة جوان 2025.

هذا وستقام الكاس الممتازة للموسم الرياضي 2023-2024 بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي في 15 او 16 فيفري 2025 على ان يتم لاحقا تحديد موعد اجراء كاس السوبر للموسم الرياضي 2021-2022 بين الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي حسب التزامات الفريقين.





...



وفي ما يلي الرزنامة الجديدة :

بطولة الرابطة الرابطة المحترفة الأولى :

بقية مرحلة الذهاب

• الجولة الحادية عشرة: 14 و15 ديسمبر 2024

• الجولة الثانية عشرة: 21 و22 ديسمبر 2024

•تدارك الجولة الحادية عشرة: 25 و26 ديسمبر 2024

• الجولة الثالثة عشرة: 28 و29 ديسمبر 2024

• الجولة الرابعة عشرة: 4 و5 جانفي 2025

• الجولة الخامسة عشرة: 11 و12 جانفي 2025

• تدارك الجولة الرابعة عشرة: 21 و22 جانفي 2025

• تدارك الجولة الخامسة عشرة: 25 و26 جانفي 2025



مرحلة الإياب

• الجولة الأولى: 18 و19 جانفي 2025

• تدارك الجولة الأولى: 29 و30 جانفي 2025

• الجولة الثانية: 1 و2 فيفري 2025

• الجولة الثالثة: 8 و9 فيفري 2025

• الجولة الرابعة: 11 و12 فيفري 2025

• الجولة الخامسة: 19 و20 فيفري 2025

• الجولة السادسة: 22 و23 فيفري 2025

• الجولة السابعة: 26 و27 فيفري 2025

• الجولة الثامنة: 1و 2 مارس2025

• الجولة التاسعة: 8 و9 مارس 2025

• الجولة العاشرة:15 و16 مارس 2025

• الجولة الحادية عشرة: 12 و13 أفريل 2025

• الجولة الثانية عشرة: 19 و20 أفريل 2025

• الجولة الثالثة عشرة: 26 و27 أفريل 2025

• تدارك الجولة الثانية عشرة: 4 ماي 2024

•تدارك الجولة الثالثة عشرة: 7 و8 ماي 2025

• الجولة الرابعة عشرة: 10 و11 ماي 2025 ا

• الجولة الخامسة عشرة: 14 و15 ماي 2025



مسابقة كأس تونس

• الدور السادس عشر: 30 مارس 2025

• تدارك الدور السادس عشر: 9 و10 أفريل 2025

• الدور ثمن النهائي: 30 أفريل و1 ماي 2025

• الدور ربع النهائي: 17 و18 ماي 2025

• الدور نصف النهائي: 21 و22 ماي 2025

• الدور النهائي: 1 جوان 2025



الكأس الممتازة للموسم الرياضي 2023-2024 بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي : 15 او 16 فيفري 2025

سيتم لاحقا تحديد موعد الكأس الممتازة للموسم الرياضي 2021-2022 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي حسب التزامات الفريقين.



تصفيات كأس العالم 2026

• من 17 إلى 25 مارس 2025

• من 2 إلى 10 جوان 2025



المسابقات الإفريقية للأندية (رابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي)

دور المجموعات

• الجولة الثانية: من 6 إلى 8 ديسمبر 2024

• الجولة الثالثة: من 13 إلى 15 ديسمبر 2024

• الجولة الرابعة: من 3 إلى 5 جانفي 2025

• الجولة الخامسة: من 10 إلى 12 جانفي 2025

• الجولة السادسة: من 17 إلى 19 جانفي 2025

• الدور ربع النهائي ذهابا: من 28 إلى 30 مارس 2025

• الدور ربع النهائي إيابا: من 4 إلى 6 أفريل 2025

• الدور نصف النهائي ذهابا: من 18 إلى 20 أفريل 2025

• الدور نصف النهائي إيابا: من 25إلى 27 أفريل 2025

• الأدوار النهائية لمسابقتي رابطة الأبطال والإتحاد الإفريقي ستدور في الفترة الممتدة بين 19 و31 ماي 2025



بطولة العالم للأندية

من 15 جوان إلى 13 جويلية 2025