بن عروس: تواصل فعاليات أيام تحسيسية حول الرضاعة الطبيعية بمراكز الصحة الأساسية بالجهة

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بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعة، تنظّم الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس أياما تحسيسية حول الرضاعة الطبيعية بمراكز الصحة الأساسية بالجهة، وذلك تحت شعار "الرضاعة الطبيعية تهمنا الكل.. رضعو تحميه يكبر تتهنى عليه".



وأوضح المدير الجهوي للصحة ببن عروس، فرحات زهمول، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الفعاليات التي انطلقت يوم 1 نوفمبر الجاري وتتواصل إلى غاية 8 نوفمبر الجاري، تهدف إلى تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية باعتبارها تحافظ على الصحة البدنية والنفسية للام والطفل على حد السواء، مشيرا إلى أنّها ستنتظم غدا الأربعاء بالمركز الوسيط بحمام الأنف وبالمركز الوسيط بالزهراء، ويوم الجمعة 8 نوفمبر بالمركز الوسيط بمرناق.

وأشار إلى أنه تم في ذات الإطار تنظيم حملات تحسيسية يوم 1 نوفمبر الجاري بقسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي ببن عروس، لفائدة الأمهات اللّاتي أنجبن حديثا، تضمّنت تقديم مجموعة من النصائح لهن حول كيفية وطرق الرضاعة الصحيحة لحديثي الولادة وفوائدها لكلّ من الأم والرضيع.



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وقال زهمول إن الرضاعة الطبيعية لها عدة فوائد فهي، وفق آخر الدراسات العلمية، توفر الحماية للرضيع ضد الأمراض الفيروسية والجرثومية وتجنّبه الأمراض المزمنة باعتبار أن حليب الأمّ غني بالعناصر الغذائية التي تقوّي مناعة الطفل، كما تحمي الرضاعة الطبيعيّة المرأة من عدة أمراض وخاصة مرض سرطان الثدي.

يذكر أنّه ووفق المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات تونس 2023، فإنّ معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية في تونس مازال منخفضا للغاية على الرغم من تحّسنه بنسبة 4 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كان في حدود 13,5 بالمائة سنة 2018 وبلغ 17,8 بالمائة خلال سنة 2023.