وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي بـ 5300 مليم للكيلوغرام الواحد

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حدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الأسعار القصوى عند الإنتاج، لبيع الدجاج الحيّ بـ 5300 مليم/ للكغ الواحد بداية من اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.



ودعت وزارة التجارة، في بلاغ لها، مساء الخميس، كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتوجات، الى تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية منها واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة.





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وأكدت ان قرار تحديد هذه الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي يأتي لمقاومة الزيادات المشطة في الأسعار ولمزيد دعم القدرة الشرائية للمواطن.



وأشارت الى أنّ كل مخالفة لأحكام هذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.





يذكر أنّ قرارا، صدر عن وزارة التجارة، بتاريخ 7 أوت 2024، حدّد الأسعار القصوى لبيع لحوم الأبقار المنتجة محليّا، وبعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك في إطار مقاومة الارتفاع المشط للأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.



وحدّدت الوزارة، الأسعار القصوى لبيع الدجاج الجاهز للطبخ بـ7،500 دنانير للكلغ في المذابح، وبـ8،500 دنانير للعموم، وشرائح الديك الرومي وشرائح الدجاج بـ14،500 دينار للكلغ في المذابح وبـ16 دينارا للكلغ الواحد للعموم، وذلك بداية من يوم 9 أوت 2024.



وتشير بيانات حول مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2024، ونشرها المعهد الوطني للاحصاء بداية شهر اكتوبر 2024، ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 9.2 بالمائة. ويعزى ذلك، بالأساس، إلى زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 22.8 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 15.1 بالمائة والفواكه الجافة بنسبة 15 بالمائة والأسماك الطازجة بنسبة 13.2 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 13 بالمائة ولحم البقر بنسبة 12.4 بالمائة والدواجن بنسبة 12.2 بالمائة.



وقد ارتفعت اسعار الدواجن بنسبة 5ر4 بالمائة في سبتمبر 2024 مقارنة بشهر اوت من نفس السنة. واستقرت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر سبتمبر 2024، في مستوى 6.7 بالمائة، وفق المصدر ذاته.