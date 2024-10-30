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إنهاء مهام الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 13:17 قراءة: 0 د, 20 ث
      
بمقتضى الأمر عدد 527 لسنة 2024 مؤرخ في 28 أكتوبر 2024، صدر بالرائد الرسمي عدد 131، وقع إنهاء مهام الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، هيثم الزنّاد.

وتمّ إحداث ديوان التجارة، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية، منذ سنة 1962. وتتمثّل مهام الديوان في تزويد السوق الداخلية من الموّاد الأساسية وتعديل السوق من خلال توريد لعدد من الموّاد، التّي تسجل نقصا على مستوى العرض.


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