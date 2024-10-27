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البطولة العربية للكرة الطائرة (البحرين 2024): المنتخب التونسي يتحول يوم الثلاثاء القادم الى المنامة

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Publié le Dimanche 27 Octobre 2024 - 19:02 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تشد بعثة المنتخب التونسي للكرة الطائرة للاكابر الرحال يوم الثلاثاء القادم الى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في البطولة العربية التي تحتضنها البحرين من 30 أكتوبر الى 11 نوفمبر 2024.

وتحت قيادة المدرب نور الدين حفيظ ومساعديه حسني القارمصلى ومحمد بن سليمان، ضمت قائمة المنتخب التونسي اللاعبين الاتي ذكرهم : خالد بن سليمان، علاء لشعل, الطيب القربصلي, محمد ريدان, عمر العقربي، نبيل الميلادي، فادي بن حميدة، سليم المباركي، حمزة حفيظ، محمد علي بن عثمان، إسكندر الملولي، الياس بوعشير، محمد بن يوسف وعلي بنقي.
ويفتتح المنتخب التونسي مشاركته في البطولة العربية ضمن المجموعة الأولى يوم 1 نوفمبر القادم بملاقاة نظيره العماني على الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس.


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