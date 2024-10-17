Babnet

مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينص على إعفاء المؤسسات العمومية الناشطة في الطفولة وكبار السن وذوي الاعاقة من دفع المعاليم عند توريد التجهيزات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67111c855df037.63309487_npmkiqoljfegh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 15:16 قراءة: 0 د, 42 ث
      
نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، على إعفاء المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الاحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والضرورية لنشاطها.

ويمنح هذا الامتياز بناء على شهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة بوزارة الاشراف الراجعة لها بالنظرالمؤسسة المعنية بعد أخذ الرأي الفني لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، وفق ما جاء في الفصل 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.

...

ويأتي هذا الاجراء في إطار دعم المؤسسات العمومية التي تعنى بالاحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة ومساعدتها على القيام بدورها وتأمين الخدمات الموكولة إليها وتحسين جودة حياة هذه الفئات، كما يهدف الى تخفيف العبء الجبائي عليها لتمكينها من أداء مهامها، وفق ما تضمّنته وثيقة شرح الأسباب.

ويشمل الإعفاء على سبيل الذكر المركز الاجتماعي والتربوي السند بسيدي ثابت ومؤسسات رعاية كبار السن والمعهد الوطني لرعاية الطفولة.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295978


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 16:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
Bookmark article

All Radio in One    
*.*.*