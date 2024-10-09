رجّة أرضيّة بقوّة 3 درجات جنوب غرب وادي مليز من ولاية جندوبة

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سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الأربعاء، رجّة أرضية بمنطقة جنوب غرب وادي مليز من ولاية جندوبة وذلك على الساعة 15 و04 دقائق بالتوقيت المحلي.



وأوضح المعهد، في بلاغ له، ان الرجّة بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية بـ43.36 درجة خط عرض و بـ 52.8 درجة خط طول.

