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مركز الإرشاد الجبائي عن بعد سجل زيادة في عدد المكالمات بنسبة 34 بالمائة مع موفي سبتمبر 2024

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 18:46 قراءة: 0 د, 38 ث
      
كشفت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية عن تطور عدد المكالمات التي تلقاها مركز الارشاد الجبائي عن بعد بنسبة 34 بالمائة مع موفي سبتمبر 2024 وعلى أساس سنوي.

وأضافت في بيانات نشرتها على صفحتها الرسمية ان مركز الإرشاد الجبائي تلقي 18 ألف و 203 مكالمة هاتفية مقابل 13 ألف و 564 مكالمة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

...

يشار إلى ان الإدارة العامة للأداءات اعلنت كذلك ان يوم 16 اكتوبر يعد آخر أجل لايداع التصريح الشهري بالنسبة للاشخاص الطبيعيين وآخر اجل لايداع التصريح الثلاثي بالنسبة للاشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي.

ويعتبر مركز الإرشاد الجبائي مركز نداء يرد على تساؤلات المطالبين بالأداء الواردة عن طريق الهاتف (81.100.400) أو البريد الإلكتروني والمتعلقة بمجالي الجباية والإستخلاص ومساندة المطالبين بالأداء في إطار إجراءات التصريح ودفع الأداء عن بعد.


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