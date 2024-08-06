بنزرت: إفتتاح فضاء الدائرة البلدية بلواتة من معتمدية بنزرت الجنوبية

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تعززت منظومة المنصة اللوجستية الخدماتية البلدية، بولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء، بافتتاح فضاء الدائرة البلدية بمنطقة لواتة التابعة لبلدية بنزرت والواقعة بمعتمدية بنزرت الجنوبية.

وبين والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى إشرافه على تدشين الفضاء البلدي الجديد، إن الفضاء الجديد سيمكن من تقريب مختلف الخدمات من متساكني ومواطني المنطقة وما جاورها، ولاسيما منها الخدمات المتعلقة بإستخراج الوثائق الإدارية بانواعها والخدمات المتعلقة بمرافق تعزيز جودة الحياة والمناخ الاجتماعي السليم والتواصل الايجابي بين الإدارة ككل وخاصة الإدارة البلدية والمواطن، وهو ما سيساهم في إنجاح منظومة العمل البلدي بالجهة، وفق قوله .

وثمنت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير شؤون البلدية إيمان الزواوي، من جهتها، المجهودات المبذولة لاستكمال إنجاز الفضاء البلدي الجديد والمعاصر، ولاحظت ان العملية تمت بالتعاون مع مصالح الولاية التي خصصت الفضاء لبلدية بنزرت، والتي بدورها تولت تعيين عدد من الإطارات البلدية الخبيرة لتولي إدارة المرفق العمومي،عقب إنجاز كافة الاعمال المتعلقة بالتهيئة العامة والتجديد الكامل وتجهيز المقر بكافة الوسائل الحديثة بكلفة مالية ناهزت 200 الف دينار .