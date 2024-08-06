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"الصوناد" تعلن عن إضطراب امدادات مياه الشرب بمعتمديتي العروسة وبوعرادة ومنطقة الطريف جراء عطب مفاجئ

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Publié le Mardi 06 Août 2024 - 14:39 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، عن تسجيل إنقطاع وإضطراب في الماء الصالح للشرب بكل من معتمدتي العروسة وبوعرادة من ولاية سليانة ومنطقة الطريف من معتمدية قبلاط بولاية باجة.


وأرجعت الشركة، في بلاغ لها ، هذه الوضعية ، الى العطب المفاجئ الذي طرأ على التجهيزات الكهربائية بمحطة الضخ بالطريفة من معتمدية قبلاط خلال الليلة الفاصلة بين 5 و 6 أوت 2024.
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وتوقعت ،الشركة ، إستئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الإربعاء 7 أوت الجاري، بعد تغيير المعدات وإعادة تشغيل المحطة المذكورة.



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