كرة السلة: النادي الإفريقي يعدّل السلسلة أمام شبيبة القيروان في نصف النهائي

Publié le Samedi 07 Mars 2026
      
عاد النادي الإفريقي بقوة في سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بعد فوزه على شبيبة القيروان بنتيجة 86 مقابل 74 في المباراة التي دارت اليوم السبت بقاعة القرجاني بالعاصمة.

وبهذا الانتصار أصبح كل فريق قد حقق فوزا واحدا في السلسلة، بعد أن كانت شبيبة القيروان قد حسمت المباراة الأولى التي أقيمت أيضا بقاعة القرجاني يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 87 مقابل 84.


وستنتقل المواجهة خلال الجولتين الثالثة والرابعة إلى قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، حيث سيكون فريق الشبيبة في ضيافة ميدانه.


وفي صورة فوز كل فريق بمباراتين، سيتم اللجوء إلى مباراة خامسة فاصلة بقاعة القرجاني لتحديد المتأهل إلى الدور النهائي.

نتائج نصف النهائي الأول

السبت 7 مارس 2026
قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان: 86 – 74

الأربعاء 4 مارس 2026
قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان: 84 – 87

برنامج الجولتين الثالثة والرابعة

الأربعاء 11 مارس 2026
الجولة الثالثة
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي

السبت 14 مارس 2026
الجولة الرابعة
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي

نصف النهائي الثاني

وكان الاتحاد المنستيري قد فاز في الجولة الأولى من السلسلة الثانية على النجم الساحلي بنتيجة 84 مقابل 64 في المباراة التي احتضنتها قاعة محمد المزالي.

برنامج بقية المباريات

الأحد 8 مارس 2026
الجولة الثانية
قاعة محمد المزالي
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي (14:00)

الخميس 12 مارس 2026
الجولة الثالثة
قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري

الأحد 15 مارس 2026
الجولة الرابعة
قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري

ويُذكر أن الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات في هذه السلسلة يتأهل مباشرة إلى الدور النهائي للبطولة.
