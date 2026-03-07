كرة السلة: النادي الإفريقي يعدّل السلسلة أمام شبيبة القيروان في نصف النهائي

نتائج نصف النهائي الأول



برنامج الجولتين الثالثة والرابعة



نصف النهائي الثاني



برنامج بقية المباريات



عادبقوة في سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بعد فوزه علىبنتيجةفي المباراة التي دارت اليوم السبت بقاعةبالعاصمة.وبهذا الانتصار أصبح كل فريق قد حققفي السلسلة، بعد أن كانتقد حسمت المباراة الأولى التي أقيمت أيضا بقاعة القرجاني يوم الأربعاء الماضي بنتيجةوستنتقل المواجهة خلال الجولتين الثالثة والرابعة إلى، حيث سيكون فريق الشبيبة في ضيافة ميدانه.وفي صورة فوز كل فريق بمباراتين، سيتم اللجوء إلىلتحديد المتأهل إلى الدور النهائي.قاعة القرجانيالنادي الإفريقي – شبيبة القيروان:قاعة القرجانيالنادي الإفريقي – شبيبة القيروان:الجولة الثالثةقاعة عزيز ميلاد بالقيروانشبيبة القيروان – النادي الإفريقيالجولة الرابعةقاعة عزيز ميلاد بالقيروانشبيبة القيروان – النادي الإفريقيوكانقد فاز في الجولة الأولى من السلسلة الثانية علىبنتيجةفي المباراة التي احتضنتها قاعةالجولة الثانيةقاعة محمد المزاليالاتحاد المنستيري – النجم الساحلي (14:00)الجولة الثالثةقاعة حمام سوسةالنجم الساحلي – الاتحاد المنستيريالجولة الرابعةقاعة حمام سوسةالنجم الساحلي – الاتحاد المنستيريويُذكر أنفي هذه السلسلة يتأهل مباشرة إلى