بنزرت: السيطرة على حريق بغابة جبل سيدي علي المكي بغار الملح

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افاد معتمد غار الملح رؤوف كريم، انه تم ظهر اليوم الاثنين، تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة بالمنطقة، والسيطرة على حريق مفاجئ نشب بالغابة الشعراء لجبل سيدي علي المكي بغار الملح، من ولاية بنزرت.



وبين المصدر ذاته، تكاتف جميع الاطراف (حماية مدنية وحرس وطني ومصالح الغابات وايضا الولاية والمعتمدية والبلدية)، بالاضاقة الى مساهمة عدد من المتطوعين من أبناء المنطقة والمنتصبين بالشاطئ، باستعمال كافة الوسائل اللوجستية للسيطرة النهائية على الحريق، ومنع تسربه لبقية السلسلة الغابية المحيطة، رغم صعوبة تضاريس المكان، وشدة رياح الشهيلي التي تشهدها المنطقة هذه الأيام .





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ولاحظ ان الحريق لم يخلف اضرار مادية او بشرية باستثناء ما أتت عليه النيران من نسيج طبيعي يقدر بحوالي هكتارين، كما تم تركيز فريق يقظة بالمنطقة الى حين الانتهاء من مرحلة تبريد الموقع، بينما تولت مصالح الحرس الوطني من ناحيتها فتح بحث في الواقعة وتحديد المسؤوليات بشانها .