اختتام الدورة 12 لمهرجان فطناسة الوطني للثقافة والتراث

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اختتمت مساء امس الاحد فعاليات مهرجان فطناسة الوطني للثقافة والتراث في دورته 12 التي تواصلت على امتداد 4 ايام ببرنامج جمع بين العروض الفرجوية والسهرات الفنية وعروض الاطفال.



واوضح مدير الدورة صالح محجوب صباح اليوم لوات ان هذه التظاهرة التي تنظمها سنويا جمعية التواصل بفطناسة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ترمي الى توفير مساحة من الترفيه لاهالي قرية فطناسة من معتمدية سوق الاحد والقرى المجاورة لها في ظل افتقار هذه المناطق للفضاءات الترفيهية سواء العائلية او الشبابية الى جانب تثمين ما تزخر به المنطقة من ثراء تراثي واصالة.





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واضاف صالح محجوب ان برنامج هذه الدورة انطلق يوم الخميس 1 اوت عبر تقديم عرض تنشيطي للاطفال من تاثيث المكتبة العمومية ببشري في اطار الاحتفال بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، تخلله تنظيم ورشتين للمطالعة والرسم وعدة مسابقات ليتم في اليوم الثاني من هذه التظاهرة تقديم عرض ملحمي فرجوي تراثي بعنوان "مازلنا" تضمن عدة لوحات تراثية فلكلورية تجسد الثراء التاريخي لمنطقة فطناسة وما يميز اهلها من عادات وتقاليد.



وتواصل برنامج المهرجان في اليوم الثاني بسهرة فنية للفنانة عفاف سالم، ليكون اليوم الثالث مخصصا لسهرة مجموعة الفنان منذر الشعيبي وقد تخللتها فقرات من الراب والفن الشعبي والشعر ليختتم المهرجان يوم الاحد بعرض تنشيطي صباحي للاطفال تنشيط عمو رازي في حين خصصت السهرة لعرض بعنوان "ليلة المواهب" حاول عبره القائمون على هذه التظاهرة تاطير مواهب المنطقة في الراب والكورال والمسرح والشعر والرقص العصري.