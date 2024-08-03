السباحة : أحمد الجوادي يخوض غدا الأحد نهائي سباق 1500 م سباحة حرة كصاحب ثالث أفضل توقيت

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يخوض السباح التونسي أحمد الجوادي غدا الأحد الدور النهائي لسباق 1500 متر سباحة حرة، ضمن أولمبياد باريس 2024، كصاحب ثالث أفضل توقيت في المنافسة بعد الايرلندي دانيل ويفين صاحب أفضل توقيت في المنافسة بزمن قدره 14:40.34 دق والايطالي صاحب ثاني أفضل توقيت بزمن قدره 14:42.56 دق.





وكان الجوادي احرز اليوم السبت المركز الأول من السلسة الرابعة في زمن قدره 14:44.20 دق متقدما على الأمريكي بوبي فينكي صاحب المركز الثاني في زمن قدره 14:45.31 دق والمجري دافيد بيتليهيم صاحب المركز الثالث في زمن قدره 14:45.59 دق.



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ويأمل الجوادي في تحقيق أولى الميداليات الأولمبية في مسيرته الرياضية بعدما حاذى التتويج في سباق 800 متر الثلاثاء الماضي بحلوله في المركز الرابع في زمن قدره 7:42.83 دق خلف الايرلندي دانيل ويفين الحائز على الذهبية في توقيت قدره 7:38.19 دق والأمريكي بوبي فينكي الفائز بالفضية في زمن قدره 7:38.75 دق والايطالي جيورجيو بالترينيري صاحب البرونزية في زمن قدره 7:39.38 دق.

وفي ما يلي قائمة السباحين المتأهلين الى الدور النهائي لسباق 1500 متر سباحة حرة الذي سيقام غدا الأحد بمسبح "أرينا لا ديفونس " بباريس انطلاقا من الساعة 17:37 بتوقيت تونس وذلك اثر نهاية التصفيات:



السباح التوقيت

1 - دانيل ويفين (ايرلندا) 14:40.34 دق

2- جيورجيو بالترينيري (ايطاليا) 14:42.56 دق

3- أحمد الجوادي (تونس) 14:44.20 دق

4 - دافيد أوبري (فرنسا) 14:44.90 دق

5- كوزي تونسيلي (تركيا) 14:45.27 دق

6- بوبي فينكي (الولايات المتحدة) 14:45.31 دق

7- داميان جولي (فرنسا) 14:45.52 دق

8- دافيد بيتليهيم (المجر) 14:45.59 دق

