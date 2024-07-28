الالعاب الاولمبية باريس 2024: برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين يوم غد الاثنين

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في ما يلي برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين المقررة يوم غد الاثنين الموافق ل29 جويلية 2024 خلال الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس الى غاية يوم 11 اوت القادم (بتوقيت تونس):



الاثنين 29 جويلية 2024

المبارزة بالسيف سلاح "السابر"



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س 8 صباحا : الدور الاول

التونسية ياسمين دغفوس تواجه الجزائرية زهرة نورة كحلي



سباق التجديف وزن خفيف (دورة التدارك)

س 10 صباحا : خديجة الكريمي وسلمى الذوادي (المجموعة الثانية)

س 8 و30دق صباحا: محمد الطيب (سكيف فردي)



السباحة: تصفيات سباق 800 متر سباحة حرة

س 10 و 28 دق : احمد الجوادي (المجموعة الثالثة)

