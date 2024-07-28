الالعاب الاولمبية باريس 2024: برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين يوم غد الاثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668513c66540c0.01246555_lnfghjmqoikep.jpg width=100 align=left border=0>
في ما يلي برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين المقررة يوم غد الاثنين الموافق ل29 جويلية 2024 خلال الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس الى غاية يوم 11 اوت القادم (بتوقيت تونس):
الاثنين 29 جويلية 2024
المبارزة بالسيف سلاح "السابر"
الاثنين 29 جويلية 2024
المبارزة بالسيف سلاح "السابر"
س 8 صباحا : الدور الاول
التونسية ياسمين دغفوس تواجه الجزائرية زهرة نورة كحلي
سباق التجديف وزن خفيف (دورة التدارك)
س 10 صباحا : خديجة الكريمي وسلمى الذوادي (المجموعة الثانية)
س 8 و30دق صباحا: محمد الطيب (سكيف فردي)
السباحة: تصفيات سباق 800 متر سباحة حرة
س 10 و 28 دق : احمد الجوادي (المجموعة الثالثة)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 291643