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الالعاب الاولمبية باريس 2024: برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين يوم غد الاثنين

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Publié le Dimanche 28 Juillet 2024 - 18:22 قراءة: 0 د, 29 ث
      
في ما يلي برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين المقررة يوم غد الاثنين الموافق ل29 جويلية 2024 خلال الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس الى غاية يوم 11 اوت القادم (بتوقيت تونس):

الاثنين 29 جويلية 2024
المبارزة بالسيف سلاح "السابر"
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س 8 صباحا : الدور الاول
التونسية ياسمين دغفوس تواجه الجزائرية زهرة نورة كحلي

سباق التجديف وزن خفيف (دورة التدارك)
س 10 صباحا : خديجة الكريمي وسلمى الذوادي (المجموعة الثانية)
س 8 و30دق صباحا: محمد الطيب (سكيف فردي)

السباحة: تصفيات سباق 800 متر سباحة حرة
س 10 و 28 دق : احمد الجوادي (المجموعة الثالثة)


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