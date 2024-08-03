تصفيات 1500 متر - هل يحقق الجوادي اصغر متسابق التحدي بالتاهل الى الدور النهائي

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يراهن السباح الشاب الواعد احمد الجوادي على مزيد التالق والتاهل الى الدور النهائي لسباق 1500 متر سباحة حرة عندما يخوض صباح اليوم تصفيات السباق في الرواق عدد 7 ضمن تصفيات المجموعة الرابعة بمسبح " ارينا لاديفونس " بباريس امام جماهير غفيرة تتابع المنافسات وفي حضور اعلامي كبير.



ولئن يملك الجوادي (19 سنة واصغر متسابق بين كل المتنافسين في سباق 1500 متر) في رصيده خامس افضل وقت في مجموعته في التصفيات ب 14د 48ث 69 بالمائة من بين 8 متسابقين في الرواق ( وبوقت 27/12 بين كل السباحين المشاركين في التصفيات) فانه يسعى مجددا الى كسب التحدي وبلوغ الدور النهائي.

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ولئن يملك الجوادي (19 سنة واصغر متسابق بين كل المتنافسين في سباق 1500 متر) في رصيده خامس افضل وقت في مجموعته في التصفيات ب 14د 48ث 69 بالمائة من بين 8 متسابقين في الرواق ( وبوقت 27/12 بين كل السباحين المشاركين في التصفيات) فانه يسعى مجددا الى كسب التحدي وبلوغ الدور النهائي.

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ويملك الصيني سان شانغ سان شانغ منذ 4 اوت 2022 الرقم القياسي العالمي والاولمبي للسباق ب14د و31ث و02 بالمائة .

ويذكر ان الجوادي كان خرج من الدور الاول من تصفيات سباق 400 متر قبل ان يحقق نتيجة متميزة وكان قريبا جدا من منصة التتويج في سباق 800 متر عندما بلغ النهائي وحل رابعا .



وفي حال الترشح اليوم سيخوض الجوادي الدور النهائي مساء غد .