انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بنسبة 8 الى 10 درجات بداية من السبت بعد ان بلغت ذروتها الجمعة (عبد الرزاق الرّحال)

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تعرف درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من السبت، بنسبة 8 الى 10 درجات بعد أن سجلت ارتفاعا هاما ومؤقتا خلال الفترة الاخيرة بلغ ذروته، اليوم الجمعة (بين 40 و47 درجة).



وأوضح المهندس العام بالمعهد الوطني للرصد الجوي، عبد الرزاق الرّحال، في تصريح لـ(وات)، الجمعة ان هذا الانخفاض في الحرارة سيشمل في مرحلة أولى مناطق الشمال ليعم تدريجيا مناطق الوسط والجنوب يومي الأحد والاثنين، مع هبوب رياح قوية من القطاع الشمالي خاصة قرب السواحل.





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وتشير التوقعات، وفق المسؤول، الى ارتفاع درجات الحرارة، خلال أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر 2024، فوق المعدلات الموسمية في جميع أنحاء البلاد لتصبح الفترة المذكورة بشكل واضح "أكثر دفئًا من المعتاد".



وتوقع الرحّال، ايضا، تسجيل كميات من الأمطار أقل من المعدل الطبيعي خلال أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر 2024 لتكون الفترة المذكورة "أكثر جفافا من المعتاد".



وأفاد ان هذه التوقعات الموسمية، التي ينجزها المعهد الوطني للرصد الجوي شهريا، تهدف الى فهم الوضع الجوي في الفترة القادمة والمساعدة على إتخاذ القرارات اللازمة بخصوص ترشيد استهلاك الماء والطاقة.