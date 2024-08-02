Babnet

وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم اسبوع الباب المفتوح الخاص بالتونسسن المقيمين بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/apia.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 02 Août 2024 - 12:38 قراءة: 0 د, 43 ث
      
في اطار الاحاطة بالتونسسين المقيمين بالخارج ومزيد استقطابهم للاستثمار في القطاع الفلاحي، تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من 5 إلى 9 أوت 2024 أسبوع الباب المفتوح تحت شعار "استثمر في بلادك" .

وسيخصص الاسبوع، وفق بلاغ للوكالة، للتبادل والتواصل مع الجالية التونسية المقيمة بالخارج بهدف ارشادهم وتوجيههم حول الجوانب القانونية والفنية والاقتصادية الخاصة ببعث المشاريع الفلاحية والتعريف بالامتيازات المخولة لاستثماراتهم بتونس .

...

وسيقام بالمناسبة يوم للباب المفتوح بمقرات الادارات الجهوية التابعة للوكالة وفق الجدول التالي:
5 اوت :2024 الإدارات الجهوية بكل من تونس و أريانة ومنوبة وبن عروس و بنزرت.
6 اوت 2024 :الإدرات الجهوية بكل جندوبة و الكاف و سليانة وزغوان و باجة.
7 اوت 2024 : الإدرات الجهوية بنابل و المنستير و المهدية و صفاقس.
8 أوت 2024 : الإدارات الجهوية بالقيروان و سيدي بوزيد وقفصة و قبلي وتوزر و سوسة.
9 أوت 2024 : الإدارات الجهوية بقابس ومدنين وتطاوين والقصرين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 64

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 13:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*