وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم اسبوع الباب المفتوح الخاص بالتونسسن المقيمين بالخارج

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في اطار الاحاطة بالتونسسين المقيمين بالخارج ومزيد استقطابهم للاستثمار في القطاع الفلاحي، تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من 5 إلى 9 أوت 2024 أسبوع الباب المفتوح تحت شعار "استثمر في بلادك" .



وسيخصص الاسبوع، وفق بلاغ للوكالة، للتبادل والتواصل مع الجالية التونسية المقيمة بالخارج بهدف ارشادهم وتوجيههم حول الجوانب القانونية والفنية والاقتصادية الخاصة ببعث المشاريع الفلاحية والتعريف بالامتيازات المخولة لاستثماراتهم بتونس .





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وسيقام بالمناسبة يوم للباب المفتوح بمقرات الادارات الجهوية التابعة للوكالة وفق الجدول التالي:

5 اوت :2024 الإدارات الجهوية بكل من تونس و أريانة ومنوبة وبن عروس و بنزرت.

6 اوت 2024 :الإدرات الجهوية بكل جندوبة و الكاف و سليانة وزغوان و باجة.

7 اوت 2024 : الإدرات الجهوية بنابل و المنستير و المهدية و صفاقس.

8 أوت 2024 : الإدارات الجهوية بالقيروان و سيدي بوزيد وقفصة و قبلي وتوزر و سوسة.

9 أوت 2024 : الإدارات الجهوية بقابس ومدنين وتطاوين والقصرين.