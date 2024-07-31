بنزرت: الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تنظر في سبل مزيد تفعيل مساهمة التونسيين بالخارج في دعم الاستثمار

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احتضنت مدينة بنزرت، صباح اليوم الاربعاء، فعاليات الندوة السنوية الجهوية للتونسيين بالخارج واسرهم، وذلك بتنظيم مشترك بين مصالح ديوان التونسيين بالخارج وولاية بنزرت.



وقال والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى استقباله المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي والمدير العام للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي، بمقر الولاية ، ان الإحاطة الشاملة بالجالية التونسية بالخارج واسرهم ومتابعة أوضاعهم باستمرار، تعتبر من خيارات وثوابت السياسة العامة للدولة، وذلك حماية لحقوقهم ومكتسباتهم في دول الإقامة وصيانة كرامتهم والحفاظ على هويتهم وتعزيزا لانتمائهم لوطنهم، علاوة على تعزيز مساهمتهم في مسيرة التنمية بالبلاد.





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ولاحظ ان ولاية بنزرت، تعتبر من الجهات ذات الكثافة المهجرية، حيث يبلغ عدد التونسيين اصيلي الجهة من المقيمين بالخارج ما يقارب 108 الاف شخص، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة وطنيا، وتتصدر معتمدية راس الجبل عدد التونسيين بالخارج (24 الف شخص)، تليها معتمدية منزل جميل (5ر19 الف شخص)، فمعتمدية العالية.

واستعرض المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، خلال اشغال الندوة، مجمل الإجراءات الجهوية التي تم اتخاذها في اطار مزيد رعاية واحتضان أبناء الجهة، ومنها بعث مكتب محلي لديوان التونسيين بالخارج بمدينة العالية، وبعث دار للخدمات الاجتماعية وهي بمثابة شباك موحد.

من جانبه، ابرز المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي في كلمته، المكانة العليا للتونسيين بالخارج واسرهم سواء في بلدان الإقامة بفضل مهاراتهم وتميزهم وأيضا في تونس، ومعددا جملة من البرامج الاستراتيجية التشاركية والدامجة المتخذة لفائدتهم، حماية لحقوقهم وتشجيعا لهم للاستثمار في التنمية الجهوية والمحلية والوطنية، وتعزيزا لهويتهم وارتباطهم ببلدهم.

يشار الى ان فعاليات الندوة تضمنت عددا من المداخلات حول مجمل الخدمات التي تم اتخاذها وإقرارها لفائدة أبناء التونسيين واسرهم المقيمين بالخارج، سواء في المجال المالي او الاقتصادي، على غرار مداخلة المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل التى تمحورت حول "طرق وماهية بعث الشركات الاهلية"، ومداخلة المندوب الجهوي للمراة والاسرة حول "التمكين الاقتصادي لفائدة الاسر المتبقية"، ومداخلة المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية حول "اليات الإحاطة بالاسر المتبقية".

كما تطرقت مداخلة للمدير العام للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري حول "الاتفاقيات والبرامج المخصصة للتونسيين بالخارج"، بالاضافة الى مداخلات مجتمعية للجمعيات الناشطة في مجال رعاية التونسيين بالخارج وجمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل براس الجبل حول "الادماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة التونسيين العائدين من الخارج" من خلال "الية تونسنا"، كما تم في ذات الاطار تنظيم عدد من الاجنحة الخدماتية ذات الابعاد الاقتصادية بمشاركة فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت والقطب التنموي علاوة على النسيج المؤسساتي المالي والبريدي والجمعياتي .