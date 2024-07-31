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جامعة التعليم الثانوي تستنكر عملية اغتيال اسماعيل هنية وتجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني

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Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 11:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
عبر أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الأربعاء، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس اسماعيل هنية بغارة إسرائيلية صباح اليوم بطهران.

وقال الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي تستنكر عملية الاغتيال وكذلك جريمة قصف جيش الاحتلال الصهيوني للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في تصريح على هامش ندوة صحفية عقدتها الجامعة بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل للاعلان عن مستجدات التفاوض في الملف التربوي مع وزارتي التربية والشباب والرياضة.

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وأكد كاتب عام الجامعة ان الاتحاد العام التونسي للشغل يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويقدم له كل تعازيه إثر اغتيال اسماعيل هنية، مشيدا بالخصال البطولية التي يسطرها الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت صباح اليوم الأربعاء ،اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في مقر اقامته بطهران، وأكدت السلطات الإيرانية الاغتيال، وقالت إنها تحقق في ملابساته.


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