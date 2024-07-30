الكاف 15 عرضا موسيقيا ومسرحيا وتنشيطيا في الدورة 48 لمهرجان بومخلوف الدولي

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كشفت الهيئة المديرة لمهرجان بومخلوف الدولي بمدينة الكاف الذي يلتئم هذه السنة من 8 إلى 18 أوت عن البرمجة التي تم إعدادها لتأثيث الدورة 48 التي تتضمن 15 عرضا موسيقيا ومسرحيا وأخرى تنشيطية للاطفال



وقال مدير المهرجان عماد المديوني خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر مركز المواطنة والديمقراطية بالكاف أن جمعية" ثقافة للجميع" التي تشرف على إدارة المهرجان تمكنت في وقت وجيز من اعداد برمجة متنوعة لتأثيث الدورة التي تنطلق يوم 08 أوت بعرض للفنانة ألفة بن رمضان في حين ستكون سهرة الاختتام بإمضاء الفنان محمد الجبالي، مشيرا أن الهيئة عملت عل تشريك أبناء الجهة مع تفتحها على العروض الشبابية والمسرحية على حد قوله

ويتضمن البرنامج ايضا عدة عروض موسيقية لكل من أمينة فاخت في السهرة الثانية للمهرجان يوم 09 اوت وعرضا للفنان ابن الجهة عبد الرحمان الشيخاوي يوم 12 أوت وآخر للفنانة ابنة الجهة أيضا لبنى مقري يوم 13 أوت.



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وسيكون الجمهور على موعد خلال سهرة 11 أوت مع الفنانة الملتزمة نورهان الهداوي

أما بالنسبة الى الاطفال فقد تمت برمجة ثلاثة عروض منها عرض سيؤمنه البالي الروسي وعرض آخر للفنان لمين النهدي وعرض ثالث تحت عنوان "عبودة شو" وهو عرض موجه للاطفال والعائلة بما سيجعل المهرجان مفتوحا على كل المسارات الثقافية ويلبي كل الاذواق الفنية



وفي ما يلي برنامج الدورة

ليلة 08 أوت على الساعة 22 ليلا بقضاء القصبة ألفة بن رمضان

ليلة 09 اوت على الساعة 22 بفضاء القصبة أمينة فاخت

ليلة 10 أوت الساعة 22ليلا بفضاء القصبة مسرحية "الأمير الصغير ل"لفنان لمين النهدي

يوم 11 أوت الساعة التاسعة صباحا بالمركب الثقافي الصحبي المسراطي ندوة فكرية حول ادارة المشاريع الثقافية وعرض لنورهان الهداوي والأغنية الملتزمة

ليلة 11اوت الساعة 22 بفضاء القصبة مسرحية " آخر البحر" لفاضل الجعايبي

ليلة 12 أوت الساعة 23 بفضاء القصبة عرض لعبد الرحمان الشيخاوي

يوم 13 أوت الساعة 10صباحا بمركز الفنون الدرامية والركحية عرض "عبودة شو "لرياض النهدي

و13 اوت الساعة 22 بفضاء القصبة لبنى خلف مقري

,يوم 14 اوت الساعة 19 قاعة المنصف السويسي مسرحية " برضاك" للمسرح الوطني

يوم. 14 اوت الساعة 22 بفضاء القصبة فرقة يوما

،يوم 15 اوت على الساعة 21 ساحة بومخلوف البالي الروسي

يوم 15 أوت الساعة 22 بسام الحمراوي

يوم 16 أوت الساعة 22 بفضاء القصبة عرض الزيارة

يوم17 أوت الساعة. 22 بفضاء القصبة عرض كازو

يوم 18 الساعة22 بفضاء القصبة محمد الجبالي