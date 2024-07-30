قابس : عروض فنية وتنشيطية في مهرجان الحناء بشنني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a915161d2693.76906328_jgmionqhepkfl.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت مساء الاثنين 29 جويلية فعاليات الدورة 40 لمهرجان الحناء بشنني التي تتواصل إلى يوم 3 أوت 2024 .



وأقيم العرض الافتتاحي لهذا المهرجان بساحة سد الرحى وقد تضمن عرض لوحات فرجوية أمنتها ماجورات قابس ومجموعة من فرق الفنون الشعبية والصوفية والفروسية، قبل أن يختتم برنامج اليوم الأول بتقديم عرض " الزوار " لشهاب الدالي.





...



ويحتوي برنامج الدورة الجديدة لمهرجان الحناء بشنني العديد من العروض الثقافية من بينها عرض " المايسترو " لبسام الحمراوي يوم الثلاثاء 30 جويلية، إلى جانب عرض سيرك "باباروني " عالم الخيال" يوم 1 أوت، وعرض " سانفرا " يوم 2 أوت كما سيكون الأطفال والكهول على موعد مع عروض سينمائية من خلال " السينما تدور ".

وتشتمل هذه الدورة كذلك على معرض للصناعات التقليدية ومجموعة أنشطة ثقافية وتنشيطية للأطفال، إلى جانب مائدة مستديرة بعنوان "العمل الجمعياتي : الصعوبات والتحديات ".