تطاوين: اطلاق مشروع جمعياتي تحت عنوان "تطاوين نحو مستقبل مستدام" من خلال معالجة التغييرات المناخية وتنمية الطاقات المتجددة

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اعلنت جمعية "التنمية بلا حدود" بتطاوين، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مشروع " تطاوين نحو مستقبل مستدام" الذي يتواصل ثلاثة اشهر ويهتم اساسا بالتغيرات المناخية وبالطاقات النظيفة المتجددة.



وافادت منسقة المشروع فتيحة العمايري صحفي "وات" بان هذا المشروع الممول من قبل المعهد العربي لحقوق الانسان بحوالي 10 الاف اورو (671ر33 الف دينار)، يهدف اساسا الى تنظيم دورات تكوينية لاعادة استخدام المياه وانتاج الطاقات المتجددة، في اطار الاحاطة بعضوات ومنخرطات المجامع النسائية وانجاح مشاريعهن، اضافة الى تنظيم حملات توعية في صفوف الشباب عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وقالت العمايري ان المشروع سيتجه ايضا الى الاطفال في المدارس، من خلال بعث وحدة نموذجية لاعادة استخدام المياه المستعملة في احدى المدارس الابتدائية بالجهة، مؤكدة الاستعداد لمساعدة المجامع النسائية في ادارة وتنفيذ مشاريعهن وتحديد الاشكاليات وطرق حلها عبر اعداد مخططات اعمال وتسويق لضمان الجدوى، على حد تعبيرها.



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واكد رئيس جمعية "تنمية بلا حدود" الحبيب بن حبيب لصحفي "وات" ان الجمعية، ستعمل على معاضدة مجهود الدولة بالتوعية بخصوص تاثير التغييرات المناخية على الفئات الضعيفة والهشة (خاصة النساء الفلاحات)، والتشجيع على اعتماد الطاقات المتجددة واساسا مشروع الهيدروجان الاخضر، حيث سيتم قريبا الانطلاق في بعث وحدة لانتاج الهيدروجين الاخضر بتطاوين.

وتم بالمناسبة تقديم مداخلة شاملة حول " الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي بتونس" تحدثت في جزء كبير منها عن المحميات والحدائق الطبيعية ولا سيما الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي.