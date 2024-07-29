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وزارة التعليم العالي توفر خدمة الإرساليات القصيرة للتعرف على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي

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Publié le Lundi 29 Juillet 2024 - 17:57 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تنطلق يوم غد الثلاثاء، الموافق ل 30 جويلية الجاري، عملية التسجيل في خدمة الحصول على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في امتحان البكالوريا 2024، عبر الإرساليات القصيرة، وفق ما أفادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ نشرته على موقعها على شبكة الأنترنات، اليوم الاثنين.


ويتعين على الراغبين في التعرف على نتائجهم في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عن طريق الإرساليات القصيرة، بداية من يوم 1 أوت 2024، التسجيل في هذه الخدمة وذلك بإرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 على النحو التالي:
...


or ثم فراغ ثم رقم البكالوريا

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة يوم الخميس 01 أوت المقبل، وعن طريق موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة 02 أوت المقبل.




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