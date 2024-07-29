كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يلتقي برئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال.

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في إطار مواصلة التشاور مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بدعم الإستثمار الخاص وريادة الأعمال وذلك لاثراء الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي قدمتها وزارة الإقتصاد والتخطيط خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 03 جويلية 2024 ، التقى كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ يوم الإثنين 29 جويلية 2024 برئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال (ATIC) محمد الصالح فراد.





وأكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة على أهمية دور الهياكل المعنية بدفع الإستثمار الخاص وريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في معاضدة جهود الدولة لتوفير المناخات الملائمة في هذا الإتجاه و على جميع المستويات لاسيما على مستوى النفاذ إلى التمويل وتحسين وتبسيط إجراءاته بما يساهم في تعزيز قدرات هذه المؤسسات على الصمود والتطور ، مثمنا في هذا السياق دور الجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال في هذا التمشي سواء على مستوى إحداث المشاريع الجديدة او تاهيل مؤسسات قائمة او توسعة مشاريع ناشطة.



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واشار كاتب الدولة إلى أن الوزارة ستنظم في الفترة القريبة القادمة جملة من الندوات في علاقة بالمحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع كافة الأطراف المعنية وذلك لتقديم مقترحات عملية ومجددة تكون رافدا نوعيا ومثمرا لمضامين هذه الاستراتيجية حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

من جانبه قدم محمد الصالح فراد أبرز مهام الجمعية ودورها في دعم الإستثمار الخاص وريادة الأعمال وكذلك الآليات التمويلية المعتمدة والاليات الجديدة المزمع احداثها للمساهمة بنسق أرفع، سواء في أحداث مشاريع جديدة او في تأهيل مؤسسات قائمة او في توسعة مشاريع ناشطة، هذابالاضافة إلى دعم المؤسسات الناشئة.

وأشار محمد الصالح فراد إلى اهمية تكامل الأدوار بين الدولة ومؤسساتها وهياكل دعم الإستثمار وتناغمها بما يمكن من من توفير أفضل الظروف لريادة أعمال ناجحة تساهم في خلق الثروة والنمو، معربا عن إستعداد الجمعية لتقديم أفكار و مقترحات عملية لإثراء محتوى الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في الجانب المتعلق بمحور النفاذ إلى التمويل.