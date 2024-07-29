معز بوعكاز مدربا لنادي اولمبيك اقبو الجزائري

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اعلن نادي اولمبيك اقبو الصاعد حديثا الى بطولة الدرجة الاولى الجزائرية لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع المدرب التونسي معز بوعكاز للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وسبق لمعز بوعكاز (57 عاما) ان تولى تدريب عدة اندية جزائرية على غرار وفاق سطيف وبرج بوعريريج وشبيبة بجاية وشبيبة الساورة ومولودية وهران الى جانب اشرافه على نادي شالي السويسري ونجم المتلوي.