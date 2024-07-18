قرار قضائي في ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة

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شملت الابحاث فيها مديران عامان سابقان للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ووحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني





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ختم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ابحاثه فيما عرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة وقرر إحالة جملة المتهمين في القضية المذكورة على دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس.



وللإشارة فإن الملف شملت الابحاث فيها كل من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وثلاثة إطارات أمنية سابقة من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني وقد صدرت في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن...

