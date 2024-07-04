Babnet

عدد المسافرين عبر المطارات التونسية يتجاوز 4 ملايين مسافر موفى جوان 2024 - ديوان الطيران المدني والمطارات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6686c151bcc644.00542417_lefkmhjigpqno.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Juillet 2024 - 16:34 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تجاوز العدد الجملي للمسافرين عبر المطارات التونسية، خلال السداسي الاول من سنة 2024،الاربعة ملايين مسافر، 349 220 4 مسافر، بنسبة نمو قدرها 9،6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفق بيانات نشرها ديوان الطيران المدني والمطارات، الخميس.


وسجّل مطار تونس - قرطاج عبور 869 300 3 مسافرا، بنسبة تطوّر تبلغ 9،1 بالمائة، ومطار جربة - جرجيس 399 819 مسافرا، بارتفاع قدره 10،2 بالمائة، ومطار صفاقس - طينة 403 79 مسافرا، بزيادة في حدود 11،9 بالمائة، ومطار توزر - نفطة 027 18مسافرا، بنسبة تطوّر بلغت 135،6 بالمائة، وكذلك الشان لمطار طبرقة - عين دراهم الذي سجّل بدوره عبور 558 1 مسافرا بارتفاع يصل الى 17،4 بالمائة.
...


يشار إلى أن المطارات التونسيّة المُستغلة من طرف ديوان الطّيران المدني والمطارات وشركة "تاف"، سجّلت خلال السداسي الاول من سنة 2024، عبور اكثر من خمسة ملايين مسافر، 515 235 5 مسافرا، أي بارتفاع بلغ 13،1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290371


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match Fri 5 july
رئاسيات 2024

J- 93

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*