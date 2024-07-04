عدد المسافرين عبر المطارات التونسية يتجاوز 4 ملايين مسافر موفى جوان 2024 - ديوان الطيران المدني والمطارات

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تجاوز العدد الجملي للمسافرين عبر المطارات التونسية، خلال السداسي الاول من سنة 2024،الاربعة ملايين مسافر، 349 220 4 مسافر، بنسبة نمو قدرها 9،6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفق بيانات نشرها ديوان الطيران المدني والمطارات، الخميس.





وسجّل مطار تونس - قرطاج عبور 869 300 3 مسافرا، بنسبة تطوّر تبلغ 9،1 بالمائة، ومطار جربة - جرجيس 399 819 مسافرا، بارتفاع قدره 10،2 بالمائة، ومطار صفاقس - طينة 403 79 مسافرا، بزيادة في حدود 11،9 بالمائة، ومطار توزر - نفطة 027 18مسافرا، بنسبة تطوّر بلغت 135،6 بالمائة، وكذلك الشان لمطار طبرقة - عين دراهم الذي سجّل بدوره عبور 558 1 مسافرا بارتفاع يصل الى 17،4 بالمائة.



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يشار إلى أن المطارات التونسيّة المُستغلة من طرف ديوان الطّيران المدني والمطارات وشركة "تاف"، سجّلت خلال السداسي الاول من سنة 2024، عبور اكثر من خمسة ملايين مسافر، 515 235 5 مسافرا، أي بارتفاع بلغ 13،1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.





