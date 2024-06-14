هيئة سلامة اللمنتجات الغذائية تقدّم جملة من النصائح لعموم المواطنين من أجل ضمان سلامة الأضاحي

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قدّمت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوزارة الصحة، عددا من النصائح لعموم المواطنين من أجل تفادي المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجم عن تداول الأضاحي، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة نظرا لتزامن عيد الأضحى المبارك لهذه السنة مع فصل الصيف.



وأوضحت الهيئة في ورقة اعلامية أصدرتها بمناسبة حلول عيد الاضحى، أن من بين هذه النصائح الهادفة الى ضمان السلامة الصحية للأضاحي، وجوب أن ترتكز عملية إقتناء الأضحية على أن تكون الأضاحي نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات أمراض مثل السعال والإسهال وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان وغير حاملة لأي جروح أو انتفاخ في البطن.





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ودعت الهيئة الى الحرص على حسن معاملة الأضحية أثناء نقلها وإيوائها بتجنب جميع عوامل التشنج وضامن نقل مريح ومكان مظلل تتوفر به التهوئة الكافية، حفاظا على جودة لحومها وسلامتها الصحية.



ودعت المواطنين، الى الإتصال بطبيب بيطري عند معاينة أي علامات مرضية وتجنب المداواة الذاتية، مؤكدة ضرورة الاقتصار على الأعلاف الخشنة (قرط وتبن مع توفير الماء الصالح للشرب بصفة دائمة)، خلال اليومين السابقين للعيد، مع وجوب إراحة الأضحية خلال 24 ساعة الأخيرة مع الحرص على الحمية المائية أي الاكتفاء بتقديم الماء الصالح للشرب فقط.



ويتعيّن أثناء ذبح الأضحية، اختيار مكان نظيف بعيدا عن أشعة الشمس وتقييد الأضحية لمنع الحركة قبل عملية النحر والاستعانة بشخص ذو خبرة ومرتديا لملابس نظيفة لنحر الأضحية.



ويتوجّب استعمال سكاكين حادة ونظيفة من أجل اتمام الذبح السريع من الوريد إلى الوريد وترك الذبيحة تنزف لمدة تترواح من 3 إلى 4 دقائق إلى حين إفراغها من الدم.



وبالنسبة لعملية السلخ نصحت الهيئة بتجنب نفخ الأضحية بالفم والاستعانة بآلة نفخ لتفادي التعفنات، مؤكدة وجوب سلخ الأضحية بصفة سريعة بدون ترك جروح او ثقوب.



وحثّت على تجنب أي تلامس بين الوجه الخارجي للجلد والسقيطة وعدم غسل أو رشّ السقيطة بالماء، موصية بنزع كامل الأحشاء بأسرع وقت ممكن بعد الذبح مع تجنب انسكاب محتويات الجهاز الهضمي أثناء وبعد نزع الأحشاء ووضع المعدة والأمعاء (الدوارة) في أوعية نظيفة مخصصة للغرض.



وتضمنّت الورقة الاعلامية، جملة من الملاحظات التي تفيد بسلامة الأضحية، من بينها أن يكون لون السقيطة طبيعيا وورديا فاتحا، فيما تكون الأعضاء (كبد وقلب وكلى رئة والأحشاء خالية من الأكياس المائية ومن أي نوع من الإصابات الأخرى)، مذكّرة بوجوب الاتصال بالطبيب البيطري عند حالات الاشتباه في حالة ملاحظة أن لون السقيطة ضمنها أحمر غامق أو مخضر أو مصفر.



ونصحت في حالة وجود أكياس مائية، بتغلية الاعضاء لمدة 10 دقائق قبل التخلص منها أو ردمها مع مادة الجير، موصية بتعليق السقيطة بعيدا عن أشعة الشمس لمدة تترواح من ساعتين الى ثلاث ساعات بعد الذبح ثم تقطيع اللحوم وتخزينه وغسل وتطهير السكاكين المستعملة في إزالة الأحشاء قبل إعادة استعمالها لتقطيع اللحوم.



ودعت الى حفظ اللحوم التي سيتم استهلاكها في الأيام الثلاثة الأولى في أكياس غذائية وحفظها في الثلاجة، بالرفّ الموجود أسفل المجمد مباشرة وبسط الجلد وتمليحه وذلك ساعتين على أقصى تقدير بعد الذبح وحفظه بعيدا عن أشعة الشمس في انتظار رفعه من قبل المصالح البلدية او من جامعي الجلود.



ويتعيّن تنظيف أماكن الذبح والتقطيع والأواني المستخدمة بمواد التنظيف والتطهير المناسبة مباشرة بعد استكمال هذه العمليات التخلص من جميع أعضاء وأجزاء الذبيحة غير الصالحة للاستهلاك ومحتوى الأحشاء والنفايات بالطرق الصحية باعتماد طريقة الردم الصحي أو رفعها من قبل المصالح البلدية والحرص على عدم تركها في متناول الحيوانات السائبة.