السواسي: كلاب تنهش مترجل حتى الموت أثناء عودته إلى منزله بعد صلاة الصبح

قال فريد بن جحا الناطق باسم محاكم المهدية والمنستير في تصريح لإذاعة " موزاييك" ان مواطنا في مدينة السواسي قتل بسبب نهشه من قبل كلبين في أحد المستودعات أثناء عودته إلى منزله بعد صلاة الصبح.وأضاف "ان المواطن الذي يبلغ من العمر 60 سنة تعرض لجروح خطيرة بعد عضه فيما توجيه تهمة محاولة القتل لصاحب المستودع".وتابع " ترك الحيوانات الضارة غير مقيدة يعاقب عليها القانون لتصل للسجن 15 يوم" مضيفا " البعض يستخدم الكلاب للتحريض على قتل شخص معين".