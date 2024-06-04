Babnet

السواسي: كلاب تنهش مترجل حتى الموت أثناء عودته إلى منزله بعد صلاة الصبح

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665ef69363eec5.77934695_olfgkehmpijqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 12:23 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قال فريد بن جحا الناطق باسم محاكم المهدية والمنستير في تصريح لإذاعة " موزاييك" ان مواطنا في مدينة السواسي قتل بسبب نهشه من قبل كلبين في أحد المستودعات أثناء عودته إلى منزله بعد صلاة الصبح.
وأضاف "ان المواطن الذي يبلغ من العمر 60 سنة تعرض لجروح خطيرة بعد عضه فيما توجيه تهمة محاولة القتل لصاحب المستودع".
وتابع " ترك الحيوانات الضارة غير مقيدة يعاقب عليها القانون لتصل للسجن 15 يوم" مضيفا " البعض يستخدم الكلاب للتحريض على قتل شخص معين".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288729


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 12:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*