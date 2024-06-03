مهرجان الفيلم العربي بروتردام : فيلم "المابين" لندى المازني حفيظ يتوج بجائزة أفضل فيلم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6535772a6ec994.16087107_imqgpkofhjlen.jpg width=100 align=left border=0>

فاز فيلم "المابين" للمخرجة التونسية ندى المازني حفيّظ، بجائزة أفضل فيلم في الدورة 24 لمهرجان الفيلم العربي بروتردام (هولندا) الذي أقيم من 30 ماي إلى 2 جوان 2024.



وهذا الفيلم الحاصل على دعم من وزارة الشؤون الثقافية، ومن المنظمة الدولية للفرنكفونية، هو من إنتاج شركة ليث للإنتاج و"ميستيك للأفلام" وقد تم تقديم عرضه الأول في قاعات السينما التونسية يوم 25 أكتوبر الماضي.





...



تدور أحداث "المابين"، وهو روائي طويل (95 دق)، حول شابة في الثالثة والعشرين من عمرها تدعى "شمس"، تقطن بإحدى الجزر التونسية الهادئة وتعمل في مجال تصميم الأزياء والخياطة وتعيش قصة حب متبادلة مع أحد البحارة، لكن حياتها تنقلب مع انكشاف جنسها، فتقرّر، مكرهة، الانتقال للعيش في العاصمة في محاولة لتغيير حياتها.



وجسّدت دور الشابة "شمس" الممثلة أمينة بن إسماعيل، كما شارك في دور البطولة كل من فتحي العكاري وفاطمة بن سعيدان ومحمد مراد وأيمن بن حميدة ومحمد الداهش وهيفاء بولكباش إلى جانب سناء بالشيخ العربي التي تسلمت الجائزة مساء الأحد في الحفل الختامي لمهرجان الفيلم العربي بروتردام.



وحازت التونسية عفاف بن محمود جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "كواليس" وهو من إخراجها هي والمغربي خليل بن كيران، وفاز السعودي محمد الدوخي بجائزة أفضل ممثل، فيما توج الفيلم الفلسطيني "الأستاذ" بجائزة أفضل سيناريو، وحاز المغربي عادل الفاضلي جائزة أفضل مخرج.



وفاز الفيلم الأردني "ترويضة" بجائزة افضل فيلم قصير، وفيلم "من عبدول الى ليلى" جائزة أفضل وثائقي، ونال فيلم "الرقص على حافة البركان" جائزة أفضل مخرج (سيسيل عريس). ومنحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لكل من الطفل ادم رغال والطفلة شهد رزاق وايمان يوسف بطلة الفيلم السوداني "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني.



وتجدر الإشارة إلى أن تونس شاركت في هذا المهرجان بثلاثة أفلام هي "المابين" لندى المازني حفيظ، و"ماء العين" لمريم جوبار، و"كواليس" لعفاف بن محمود وخليل بنكيران.