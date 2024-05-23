انعقاد مجلس وزاري مضيّق حول ملف تسهيل منح التأشيرات الالكترونية للأجانب

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انعقد ، اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشانى، ،تمحور حول ملف تسهيل منح التأشيرات الإلكترونية لفائدة الأجانب



وحضر المجلس وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزير السياحة محمد

المعز بلحسين، والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب عماد الزغلامي.



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وأكد رئيس الحكومة ، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رقمنة الخدمات الإدارية تمثل أولوية من أولويات سياسة الدولة، مبينا أن إنجاز مشروع التأشيرة الإلكترونية يندرج ضمن أهداف المخطط الإستراتيجي "تونس الرقمية 2025".



تجدر الإشارة إلى أن هذه المنظومة ستمكن إثر تطويرها من تلقي ومعالجة طلبات التأشيرة بالنسبة للوافدين الأجانب على بلادنا بصفة آلية، وذلك انطلاقا من منصة إلكترونية مصمّمة للغرض.



كما ستمكّن هذه المنظومة من تيسير الحصول على التأشيرات واختصار مدّة إسنادها بالنسبة للأجانب، وستساهم في مزيد إشعاع صورة تونس بالخارج وتعزيز التعاون الإقتصادي والثقافي مع مختلف الدول.



وفي هذا الإطار، تطرق الحضور إلى كيفية تسهيل دخول السياح العراقيين والإيرانيين إلى تونس، لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق سياحية جديدة ، و تقرر اتخاذ عدة اجراءات عملية سيتم الإعلان عنها لاحقا من الوزارات المعنية ،وفق نص البلاغ









