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وزارة التجارة: توزيع 3،8 مليون لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز الموجه للاستهلاك العائلي

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Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 22:29 قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الاربعاء، عن توزيع 3،8 مليون لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز الموجه للاستهلاك العائلي بأسعار تفاضلية في حدود 15 دينار اللتر.
ويجري العمل حاليا، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على توزيع دفعة تبلغ 861 ألف لترا خلال بقية الأسبوع الجاري، تليها دفعات أخرى طيلة شهر رمضان المعظم لسنة 2024.


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