إمضاء إتفاقية تعاون وشراكة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمجلس البنكي والمالي

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أمضت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الثلاثاء، بالعاصمة، إتفاقية تعاون وشراكة مع المجلس البنكي والمالي.



وقد تولى الإمضاء على الإتفاقية، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، كل من المدير العام للوكالة فتحي الحنشي و رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري، بحضور مسؤولي المؤسسات المالية وإطارات الوكالة والمجلس.





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وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز دور القطاع المصرفي والمالي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للإنتقال الطاقي، وهي نتيجة للتعاون الوثيق بين المؤسستين لسنوات، قصد تعزيز آليات التمويل والحلول التي تدعم سياسة الانتقال الطاقي في تونس والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع أهداف المساهمة الوطنية التونسية.



كما سيقع بموجب هذا الإتفاق، إطلاق "مبادرة الصيرفة الخضراء "، فضلاً عن توزيع دليل حول آليات وحلول التمويل مدمجة في منصة رقمية تشمل إجراءات التوعية .



وشدد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في للطاقة فتحي الحنشي ، بالمناسبة، على أهمية التعاون بين المجلس والوكالة الذي سيدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتفعيل دوره في تنفيذها، من خلال تمويل مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وفقا للمعايير الدولية وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الاستدامة الطاقية والتي تتطلب تخصيص استثمارات ضخمة من شأن هذه الإتفاقية ان تساهم في تمويلها.



من جانبه أكد رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري، أن توقيع اتفاقية التعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، يعد تدشين لحقبة جديدة من التعاون والالتزام المشترك لدعم الانتقال الطاقي وذلك عبر تنفيذ إجراءات ملموسة وفعالة من قبل القطاع المصرفي الذي يحرص على لعب دور حاسم ومركزي في الدعم المالي للمبادرات الطاقية.



كما إعتبر في هذا الصدد، أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو مستقبل طاقي مسؤول ومستدام. وستشمل مجالات التعاون عبر تطوير نظام التمويل في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على استدامة النظام المذكور و إعداد دليل تطبيقي حول الآليات والحلول التمويلية التي يسندها صندوق الانتقال الطاقي والبنوك والمؤسسات المالية في مجال الانتقال الطاقي وتخفيض الانبعاثات وتضمينها في منصة رقمية.



وسيتم بموجب هذا الإتفاق تنظيم ندوات وورشات تحسيسية وإعلامية جهوية لفائدة المؤسسات للتعريف بهذه الحلول التمويلية وتقديم الإحاطة عن قرب،

وبعث برنامج متكامل لمبادرة خضراء للقطاع البنكي « Green Banking initiative » بهدف تخفيض محتوى الكربون لأنشطة المؤسسات المالية عبر تنفيذ إجراءات النجاعة الطاقية وانتاج نسبة من احتياجاتها الطاقية من الطاقات المتجددة.



كما ينص الإتفاق على العمل على تطوير منظومة رقمية لتقييم البصمة الكربونية لأنشطة القطاع البنكي وتسريع تمويل المشاريع المؤهلة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، فضلا عن العمل على تخفيض ورفع العوائق المرتبطة لتعزيز دور القطاع البنكي والمالي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتفعيل دوره في تنفيذها.



وسيقع تعزيز تبادل الخبرات بين الطرفين في ميدان التعريف والتقييم للمشاريع في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية و تأمين تكوين متبادل لإطارات الطرفين كل في اختصاصه وبالعلاقة مع ميادين التعاون المذكورة، علاوة على تبادل المعلومات والنشريات بالعلاقة مع ميادين التعاون وتأمين دورات تحسيس مشتركة لهياكل التمويل بالعلاقة مع ميادين التعاون.