تعميم ثقافة مناصرة المراة ليس نصرة لها بقدر ما هو بناء لمجتمع متوازن (رئيسة جمعية التنمية الثقافية)

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اعتبرت رئيسة جمعية التنمية الثقافية سمية خمار، أن الهدف من تعميم ثقافة مناصرة المراة ليس نصرتها على الرجل بقدر ما أنها تمكن من بناء مجتمع متوازن في مختلف المجالات.

وأوضحت اليوم الاحد في تصريح لوكالة افريقيا للانباء على هامش الملتقى الوطني حول المراة الذي نظمته الجمعية بقصر " السعادة " بالمرسى بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي للمراة الموافق ل 8 مارس من كل سنة، ان المراة بصفة عامة والمراة التونسية على وجه الخصوص قد ساهمت بصفة مباشرة وغير مباشرة في تطوير وتنمية المجتمع وذلك من خلال تقلّدها مناصب قيادية سواء كان في المجال الثقافي أو الاجتماعي وحتى السياسي.

وأوضحت أن هذا الملتقى الملتئم بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبلدية المرسى، يهدف إلى تقديم تجارب المرأة المثقفة والكادحة سواء كانت أديبة أو شاعرة والتعرف على قصص نجاحهن حتى أصبحن نماذج يحتذى به مضيفة انه سيتم في ختام هذا اللقاء الذي سيتواصل إلى ما بعد ظهر اليوم تكريم ثلة من النساء منهن بالخصوص الأديبة رجاء الشابي والشاعرة أمينة العرفاوي والحرفية منية حريرة.

وتم خلال هذا الملتقى الذي شهد حضور العديد من النساء المثقفات تقديم وصلات شعرية بالغتين العربية والفرنسية مرفوقة بمعزوفات موسيقية ووصلة من الأغاني التونسية تتغنى بمحاسن المرأة التونسية وخصالها إلى جانب عرض قصص نجاح لثلة من الحرفيات اللاتي تحدثن عن جملة المشاكل والعراقيل والتحديات التي اعترضتهن حتى أصبحن قادرات على إنجاح مشارعهن



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وجدير بالتذكير فان جمعية التنمية الثقافية تسعى منذ تأسيسها خلال شهر جوان من سنة 2020، إلى دعم الطاقات الإبداعية والثقافية وإقامة المهرجانات وتكوين الشباب في عديد المجالات حتى يكونوا فاعلين صلب المجتمع وإعطاء نموذج الشاب القادر. وتعمل الجمعية على جملة من المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية